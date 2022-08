Review: ATC SCM7, P1 & CA2 – Wie het kleine niet eert…

ATC

De bovenstaande overwegingen brengen deze verhaallijn automatisch naar ATC. ATC is een bedrijf dat professionele luidsprekers en versterkers bouwt voor de studiowereld. Maar, zoals eerder aangegeven, zijn er momenteel veel pro-bedrijven die zich ook richten op de consumentenmarkt. Als consument koop je dan producten die een no-nonsense prestatie neerzetten met een zeer hoge kwaliteit, maar ook voor een prijsniveau dat veel lager ligt dan wat er gevraagd wordt in de prijstechnisch hier en daar behoorlijk ontspoorde consumentenmarkt. Vanzelfsprekend zijn daar ook uitzonderingen met een sublieme prijs/kwaliteitsverhouding. Waar het vooral om gaat is dat de meeste van die professionele producten de muziek laten horen zoals die is opgenomen. Dus, dicht bij de werkelijkheid. Professionele producten zijn namelijk bedoeld om de kwaliteit van opnames te kunnen beoordelen. Dat is ook best confronterend. Een systeem rondom een ATC-luidspreker is behoorlijk eerlijk. Het gepresenteerde realistische geluidsbeeld kan soms afwijken van het verwachtingspatroon en/of het referentiekader van de consument. Ondergetekende kan er in ieder geval slecht tegen als een audiosysteem weigert om het verschil te laten horen tussen een double top Jellinghaus, een Yulong Guo en een lattice brace Redgate. Allemaal gitaren met zeer duidelijk waarneembare klankmatige verschillen. Op sommige systemen hoor je absoluut geen verschil tussen een Les Paul en een Stratocaster of tussen een Guarneri en een Stradivarius. Vooral in het laag gaat het vaak volledig mis. Elke cello of elektrische bas klinkt dan precies hetzelfde. In een van de luisterruimtes staan ATC SCM40 monitoren. Draai Janine Jansen’s fenomenale 12 Stradivari en je hoort zeer goed de verschillen tussen deze twaalf exemplaren. De ATC SCM40 is sowieso een van de meest eerlijke en homogeen klinkende en betaalbare vloerstaanders waarin je kunt investeren. Met een laagkwaliteit die je niet vindt in het aanbod van vloerstaanders van veel bekende merken.

In deze review volgt een kennismaking met de kleinste ATC. De SCM7. Bij wijze van hoge uitzondering wordt hier het systeem beschreven waarin deze ATC functioneert. Namelijk met elektronica van ATC. Een review belicht in principe het functioneren van een enkel component. Dat wordt dan ondergebracht in een systeem dat dit component in staat stelt om maximaal te kunnen presteren. Deze elke keer opnieuw samengestelde systemen worden niet beschreven. Het is niet de bedoeling en ook niet de taak van een reviewer om op de stoel te gaan zitten van de dealer. Een goede dealer is een vakman en is in staat om voor de consument een perfecte match te bouwen uit verschillende componenten. Maar, een enkele keer is het de wens van de opdrachtgever om een compleet systeem te beschrijven. Dus bij deze.