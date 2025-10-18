Review: Argon Audio TT Signature – Platenspeler met hoog retrogehalte

Strak, maar niet té

Een recente reis richting Québéc leverde naast een interessante ontmoeting met een lokaal hifi-bedrijf een aantal platen op, waaronder het bejubelde ‘Abracadabra’ van Franstalige kamerpopartiest Klô Pelgag. Haar nummers zijn vederlicht van karakter, met veel analoge synthesizerklanken die rondzweven en met meerstemmige lagen die samen een dromerige sfeer evoceren. De subchassis levert in elk geval de nodige isolatie om een snel nummer als ‘Libre’ met de nodige vaart neer te zetten. Het is lekker strak.

Wat Pelgag produceert lijkt eenvoudige pop, maar het is bij momenten toch wat complexer. De Argon-platenspeler levert de stabiliteit en is gedempt genoeg om het fijne detail dat een 2M Black kan extraheren tot zijn recht te laten komen. Dat het een cartridge is voor fijnproevers, dat hoor je snel. Bij popnummers als dit schenkt het de stemmen en occasionele strijkers een grotere hoofdrol dan de onderliggende percussie. Dat haakt mooi in bij de gebruikte Clarity 6.2-speakers, die beschikken over een AMT-tweeter en dus met plezier die kleine nuances neerzetten. Tussen de draaitafel en Radiant-speakers zit een lange versterkingsketen: een Primare R15-phonovoorversterker, een T+A DAC200 in voorversterkermodus en een Pearl Acoustics 7040-eindtrap op basis van Purifi EigenTakt.

Nog uit Canada kwam de rode plaat van Dominique Fils-Aimé mee, recent aangesteld als ambassadeur van de eerste Wenen-editie van de High End-beurs. De Canadese artieste staat al heel lang op de radar in de testruimte, dankzij een gelukkige ontdekking op Bandcamp meer dan zes jaar geleden. Toen was Fils-Aimé helemaal onbekend, inmiddels is haar geweldige stem herkend als een van de knapste van het moment. De Argon TT Signature liet me die vocale virtuositeit opnieuw ontdekken, onder meer bij ‘Where There is Smoke’. De trage vocals tegen een achtergrond van Afrikaanse percussie en geklap kwam met veel textuur en een zekere warmte de kamer ingerold. Een teken dat microdetail echt uit de groeven werd gehaald, waardoor er een correcte indruk ontstond van de grotere ruimte waarin deze track gezongen wordt. Discrete geluidjes, zoals een ademteug hier of een zacht stemklankje, kwam ook erg goed uit de mix. Ook bij ‘There Is Probably Fire’ wist de Argon probleemloos een rijk geluidsbeeld neer te zetten, met een nadruk op precisie en detail. ‘Clean’, dat deed deze platenspeler met dit element heel goed. Het exacte karakter van de gebruikte EigenTakt-versterking speelt hier ook wel een rol in. Een iets warmere versterker gebruiken is misschien geen slecht idee.

Dat onthullende karakter was in elk geval heel effectief in het overbrengen van de bijna-trance sfeer van ‘Cutouts’ van The Smile, het zijproject van Thom Yorke en Jonny Greenwood van Radiohead, aangevuld met jazzdrummer Tom Skinner. Tracks van dit album hebben op de Argon een heel luchtig karakter, met geen merkbaar teken van wolligheid. Het subchassis doet goed zijn werk om rumble van de motor niet over te brengen op de plaat.

Toch is de weergave ook weer niet kurkdroog, de platenspeler maakt het nog wel gezellig. Dat de Ortofon 2M Black minder liefde heeft voor de laagste frequenties, dat merk je wel bij sommige tracks als je daar bewust op focust. Ook bij versleten platen kan dit element zich wel eens kritisch tonen. Op dat vlak is die 2M Black echt wel audiofiel en wat minder vergevingsgezind. Maar met goed onderhouden platen laat de TT Signature vooral méér muziek horen, en dat is heel wat waard.