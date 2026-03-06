Streamingtips #10 – Marshalls, The Dinosaurs en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
The Dinosaurs (Netflix)
Steven Spielberg heeft voor Netflix een documentaire gemaakt over dinosaurussen en daarbij ook nog Morgan Freeman gevonden om de vertelstem van de vier afleveringen te zijn. De man die ons al zoveel dinosaurusgeluk bracht samen met de man met de meest epische vertelstemmen: dat moet je zien. Zeker omdat het prachtig gemaakt is:
Harry Styles: One Night in Manchester (Netflix)
Er zijn weinig artiesten zo universeel geliefd als Harry Styles en het lijkt er dan ook op dat Netflix er heel slim aan doet om zijn concert op de streamingdienst te plaatsen. Heerlijk om de nummers van Kiss All the Time. Disco, Occasionally te horen: of dat nou in de achtergrond is tijdens het koken of met de volle aandacht kijken: Harry maakt er een feestje van.
Opgelicht in de liefde? (Videoland)
Ellie Lust is ook buiten Wie is de Mol fantastisch en in deze serie over oplichting in de datingscene duikt ze nu voor een tweede seizoen in de verhalen over mensen die dachten hun lot uit de loterij te hebben gevonden, maar uiteindelijk een soort spaarvarken bleken te worden van hun geliefde. Dit soort fraude wordt niet vaak begrepen en Ellie laat zien wie de mensen achter deze verhalen zijn.
Rooster (HBO Max)
Zin in een heerlijke comedyserie? Bill Lawrence, Matt Tarses, Steve Carell en Charly Clive zijn te zien in deze serie. Het gaat over een auteur en zijn dochter, die beide op dezelfde universiteitscampus terechtkomen en er een nogal gecompliceerde relatie op nahouden.
Scrubs (Disney+)
De mensen van Scrubs zijn terug en nadat de vrienden van het ziekenhuis elkaar jaren niet hebben gezien, komen ze weer bij elkaar in het Sacred Heart-ziekenhuis. Zijn ze uit elkaar gegroeid of is de klik er nog steeds? Met Zack Braff, Donald Faison en Sarah Chalike.
Marshalls (SkyShowtime)
Yellowstone is een succes en heeft al meerdere succesvolle spinoffs teweeg gebracht. Gaat dat ook Marshalls lukken? Deze serie met Luke Grimes, Logan Marshall-Green en Gil Birmingham draait om een voormalig Navy SEAL die vertrekt van Yellowstone Ranch om vervolgens US Marshal te worden. Hij bestrijdt criminaliteit, maar dat eist ook zijn tol op zijn mentale weerbaarheid.
