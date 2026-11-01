Review: Anker soundcore Space 2 Pro – Perfect voor kantoor, maar Anker vergeet het geluid

Geluidskwaliteit

De nadruk die Anker legt op de mogelijkheden voor bellen en focus en pas als laatste noemt dat de koptelefoon ook muziek kan afspelen zegt misschien al genoeg. De geluidskwaliteit is namelijk niet op hetzelfde niveau als de rest van de koptelefoon en dat is echt een tegenvaller ten opzichte van de ook door mij zo geroemde voorganger. Wat direct opvalt is de sterke nadruk op de lage tonen. Het is vooral bas wat de klok slaat. En als die bas nu strak weergegeven wordt, maar ook dat is niet het geval. Het klinkt hol met een lichte galm. De middentonen worden veel minder nadrukkelijk weergegeven en het hoog komt af en toe sterk naar voren, soms zelfs schel, terwijl tegelijkertijd bepaalde frequenties helemaal niet weergegeven lijken te worden. Sommige muziekstukken missen daardoor echt bepaalde geluiden en/of instrumenten. Het geluid komt vrij centraal de gehoorgang in en mist ook wat ruimtelijkheid. Het klinkt toch allemaal vrij dunnetjes en het dynamisch bereik is echt heel matig. Het heeft verder weinig zin om nog meer over de geluidskwaliteit qua muziek te praten, want dit moet echt beter. Had nu gewoon het geluid van de Anker soundcore Space One Pro gepakt en dit gekopieerd naar deze Space 2 Pro en dan met de nieuwe verbeteringen op het gebied van gesprekskwaliteit met de Thus AI-chip, dan was dit echt een winnaar geworden. Nu is het niet iets om blij van te worden. Ook de uitstekende app met equalizer weet het niet om te draaien. Je kunt LDAC inschakelen, maar met de geluidsafstelling van dit model schiet je daar weinig mee op. Alhoewel een andere preset of zelf spelen met de equalizer wat lichte verbeteringen weet te geven zet dit ook geen zoden aan de dijk. Laten we hopen dat een enorme firmware-update het geluid radicaal weet te verbeteren. Ik geloof niet dat het aan de 35mm drivers ligt, maar puur aan de afstelling van het geluid.

Er is ruimte voor een 3,5mm-kabel, net als de voorganger, en dus proberen we een film te kijken met deze koptelefoon op, via een DAC aan de televisie. Direct valt op hoeveel mechanische trillingen van de kabel overgebracht worden naar de linkeroorschelp. Dit lijkt me niet helemaal de bedoeling, want de kabel bewegen en iedere keer hoor je dit versterkt binnenkomen. Ook het resultaat van de film is echt niet goed qua geluid. Ik heb met de voorganger tientallen films bekeken op deze manier en het geluid is altijd meer dan acceptabel te noemen en dankzij de uitstekende ANC kijk je de film zonder afleiding. Dit keer zit er geen enkele diepte in het geluid. Het klinkt vlak, regelmatig zelfs schel en mist elke dynamiek. Dit is geen aanrader met deze koptelefoon.