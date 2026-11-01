Review: Anker soundcore Space 2 Pro – Perfect voor kantoor, maar Anker vergeet het geluid

De Anker Soundcore Space One Pro is nog altijd één van de beste draadloze koptelefoons in het goedkopere segment die je kunt kopen. Niet zozeer omdat je nu de beste geluidskwaliteit tot je beschikking hebt, maar de twee jaar oude koptelefoon is het afgelopen jaar regelmatig voor 129 euro verkrijgbaar geweest. Voor die prijs is er geen betere noise cancelling te vinden bij een koptelefoon die daarnaast zeer comfortabel is, een goede batterijduur heeft en een geluidskwaliteit die voor dit prijspunt meer dan acceptabel is. Voor buiten is dit model nog altijd mijn go-to koptelefoon. Betaalbaar, stevig en met een actieve en passieve isolatie waardoor je nauwelijks iets hoort van je omgeving. En door de prijs hoef je er wat minder voorzichtig mee te zijn dan bij een koptelefoon die met gemak drie keer duurder is. Dan loop je toch wat meer op te letten in een grote stad vandaag de dag.
Ik was dan ook zeer benieuwd naar deze opvolger. De Soundcore-naam is minder nadrukkelijk aanwezig en de naam is op de koptelefoon zelfs helemaal niet meer te vinden, maar is vervangen door het Anker-logo. Opvallend is dat Anker met name spreekt over de gesprekskwaliteit en de Thus AI-chip en niet zozeer over de geluidskwaliteit. Is dat een voorbode?
Dit is de Anker soundcore Space 2 Pro
Anker omschrijft dit model als ‘Over Ear Headphones with Thus AI for Clear Calls’, oftewel een over-ear koptelefoon met een Thus AI-chip voor heldere gesprekken. De hoofdtelefoon beschikt over Adaptive ANC 3.0, waarbij acht microfoons en de THUS AI-chip omgevingsgeluid analyseren en onderdrukken. Voor telefoongesprekken gebruikt Anker zes microfoons met AI-gestuurde stemisolatie, zodat je ook in een drukke omgeving goed verstaanbaar moet blijven. De 35mm-drivers met een membraan van twee materialen moeten zorgen voor een gedetailleerde weergave, terwijl ondersteuning voor Hi-Res Audio en de LDAC-codec draadloos luisteren met een hoge audiokwaliteit volgens Anker mogelijk maakt.
Ook op het gebied van comfort en accuduur belooft Anker het nodige. De oorkussens van traagschuim en de ergonomisch ontworpen hoofdband moeten de koptelefoon geschikt maken voor langdurig gebruik. De accu gaat volgens de fabrikant tot 60 uur mee zonder actieve ruisonderdrukking en maximaal 30 uur met ANC ingeschakeld. Vijf minuten opladen levert bovendien tot acht uur extra luistertijd op. Verder beschikt de Space 2 Pro over Bluetooth 6.1, multipoint om twee apparaten tegelijk te verbinden en HearID 5.0 om het geluid naar wens aan te passen. Ook een 3,5mm-aansluiting is aanwezig voor bedraad luisteren. Je krijgt een zachte opberghoes meegeleverd. De Anker soundcore Space 2 Pro heeft een adviesprijs van 199,99 euro.
Design en comfort
De Anker soundcore Space 2 Pro borduurt qua design voort op de voorganger, maar dan met een paar cosmetische aanpassingen. En dat ik dat eerste model veel gebruikt heb kun je zien aan de slijtage op de foto hierboven (links) bij de hoofdband. Ook de opvolger heeft dezelfde smalle, maar comfortabele hoofdband en comfortabele oorkussens van traagschuim. De oorschelpen zijn dit keer net even wat ronder en strakker gemaakt. De bouwkwaliteit is passend bij dit prijspunt en wat dat betreft ruim voldoende. De koptelefoon kan tegen een stootje, maar wees er wel voorzichtig mee.
Je vindt geen soundcore-logo’s meer op dit model, maar echt de naam ‘Anker’ op de hoofdband. Op de oorschelpen vinden we heel subtiel de volledig naam van de koptelefoon weergegeven. Onder op de oorschelpen vinden we de fysieke knoppen. Links de aan/uit-knop die tevens (ingedrukt) dienst doet als bluetoothverbindingsknop en een knop voor wisselen tussen ANC en hearthrough. Ook vind je hier een usb-c-aansluiting voor het opladen en een 3,5mm-koptelefoonaansluiting om dit model bedraad te gebruiken. Op de rechter oorschelp vinden we knoppen voor volume en play/pauze. Op het design en het comfort is weinig aan te merken, dat is net als bij de voorganger uitstekend in orde. Ook de bediening is fijn. Geen geswipe, maar gewoon fysieke knoppen die precies doen wat je wil dat ze doen, alhoewel ze op het eerste model net wat minder ‘plasticachtig’ aanvoelen. Voor de prijs van 199,99 euro verwachten we echter wel een fatsoenlijke harde case om de koptelefoon in te bewaren. Je krijgt echter enkel een zachte opberghoes meegeleverd.
Gesprekskwaliteit
De gesprekskwaliteit is misschien wel datgene wat het allerbeste is aan deze koptelefoon. Het grote voordeel van deze test is dat we onlangs de Jabra Evolve3 85 hebben kunnen testen, een over-ear koptelefoon die bekendstaat om de zeer goede gesprekskwaliteit. We zijn dan ook benieuwd hoe de veel goedkopere Anker soundcore Space 2 Pro presteert tegenover dit model van Jabra. En daar kunnen we duidelijk in zijn, waar de Jabra erg goed was in geluiden wegfilteren en stemmen naar voren te laten komen, daar klonk het soms een beetje kunstmatig. Bij deze Anker soundcore Space 2 Pro is dat absoluut niet het geval. Stemmen klinken zeer helder zonder vervelende achtergrondgeluiden. Zelfs naast een radio op flink hoog volume klonk mijn stem helder en duidelijk. Zonder een losse microfoon voor je mond weet Anker soundcore hier echt de markt voor kantoorheadsets op te schudden, want dit resultaat is gewoon echt heel goed. Ook in luide omgevingen zul je niets horen van achtergrondgeruis. Indrukwekkend!
We zien dat de Thus AI-chip hier dus echt van meerwaarde kan zijn qua gesprekskwaliteit. Voor wie dat wil is er ook een AI-assistent aanwezig genaamd Anka. En ja, Anka spreekt ook Nederlands. Of althans, om direct vragen te stellen. Vertalen werkt helaas niet naar het Nederlands. Je roept de assistent op via ‘Hey Anka’ waarna je vragen kunt stellen. Dat kan voor muziekbediening zijn, maar ook bijvoorbeeld voor het weer. Mijn ervaringen zijn wisselend, zowel qua assistent als qua vertalen. Je kunt prima vragen wat voor weer het is of het volume te verlagen, maar vorig nummer of volgend nummer kreeg ik niet aan de praat. Vragen naar de laatste wedstrijd van FC Groningen werkte ook niet, want ik kreeg een toekomstige wedstrijd in de verleden tijd te horen (huh?). Ook is de assistent soms erg hardhorend en werkt het activeren niet lekker waarbij de koptelefoon het gooit om verbindingsproblemen vanwege geen internet, maar dat was gewoon prima aanwezig.
Vertalen is overigens echt handig, alhoewel nog lang niet alle talen ondersteund worden. Nederlands in ieder geval niet. We kiezen Duits en laten dit vertalen naar het Engels. Je krijgt zowel in de Soundcore-app als via de koptelefoon (als je dat ook wenst) een live-vertaling. Voor simpele dingen werkt dit prima, alhoewel de assistent veel fouten maakt en het even duurt voordat je de vertaling hoort in je oor. Zo worden losse cijfers als één en twee achter elkaar als twaalf uitgesproken. Er zitten meer van dat soort foutjes in, maar als Anker dit verder weet te verbeteren kan dit in de toekomst echt van meerwaarde zijn tijdens een tripje naar het buitenland.
ANC en app
Het is goed om te zien dat de Space 2 Pro op dezelfde voet verder gaat als de eerste versie als het gaat om de active noise cancelling. Passief sluiten de oorschelpen al behoorlijk goed af en wordt er al een flink deel van het geluid buitengehouden. Schakel je de noise cancelling in, dan is er in de meeste gevallen echte stilte. Een trein of bus hoor je niet meer, geluid van de radio valt volledig weg en ook op straat krijg je vrijwel niets mee van je omgeving. Dat wil niet zeggen dat er totale stilte is, als er iemand naast je staat te praten zul je deze persoon (ver weg) nog horen. Ook een langsrijdende auto wordt niet helemaal weggefilterd. De kwaliteit van de ANC is net niet helemaal zo goed als bij Sony, maar op dit prijspunt zul je echt niets beter vinden. ANC is van invloed op de batterij, maar net als de voorganger heeft Anker soundcore dat prima in orde. De geclaimde 30 uur met ANC aan lijkt dan ook te kloppen.
De app van Anker soundcore is al jaren een voorbeeld hoe het moet en dat is bij de Space 2 Pro zeker niet anders. Van mogelijkheden om ANC aan te passen tot een 8-bands equalizer tot het aanpassen van de bedieningsknoppen. Goed om te zien en iets wat iedere koptelefoonmaker zou moeten toevoegen is een functie als Veilig volume. Zo stel je een maximaal aantal decibel in en bescherm je je gehoor.
Geluidskwaliteit
De nadruk die Anker legt op de mogelijkheden voor bellen en focus en pas als laatste noemt dat de koptelefoon ook muziek kan afspelen zegt misschien al genoeg. De geluidskwaliteit is namelijk niet op hetzelfde niveau als de rest van de koptelefoon en dat is echt een tegenvaller ten opzichte van de ook door mij zo geroemde voorganger. Wat direct opvalt is de sterke nadruk op de lage tonen. Het is vooral bas wat de klok slaat. En als die bas nu strak weergegeven wordt, maar ook dat is niet het geval. Het klinkt hol met een lichte galm. De middentonen worden veel minder nadrukkelijk weergegeven en het hoog komt af en toe sterk naar voren, soms zelfs schel, terwijl tegelijkertijd bepaalde frequenties helemaal niet weergegeven lijken te worden. Sommige muziekstukken missen daardoor echt bepaalde geluiden en/of instrumenten. Het geluid komt vrij centraal de gehoorgang in en mist ook wat ruimtelijkheid. Het klinkt toch allemaal vrij dunnetjes en het dynamisch bereik is echt heel matig. Het heeft verder weinig zin om nog meer over de geluidskwaliteit qua muziek te praten, want dit moet echt beter. Had nu gewoon het geluid van de Anker soundcore Space One Pro gepakt en dit gekopieerd naar deze Space 2 Pro en dan met de nieuwe verbeteringen op het gebied van gesprekskwaliteit met de Thus AI-chip, dan was dit echt een winnaar geworden. Nu is het niet iets om blij van te worden. Ook de uitstekende app met equalizer weet het niet om te draaien. Je kunt LDAC inschakelen, maar met de geluidsafstelling van dit model schiet je daar weinig mee op. Alhoewel een andere preset of zelf spelen met de equalizer wat lichte verbeteringen weet te geven zet dit ook geen zoden aan de dijk. Laten we hopen dat een enorme firmware-update het geluid radicaal weet te verbeteren. Ik geloof niet dat het aan de 35mm drivers ligt, maar puur aan de afstelling van het geluid.
Er is ruimte voor een 3,5mm-kabel, net als de voorganger, en dus proberen we een film te kijken met deze koptelefoon op, via een DAC aan de televisie. Direct valt op hoeveel mechanische trillingen van de kabel overgebracht worden naar de linkeroorschelp. Dit lijkt me niet helemaal de bedoeling, want de kabel bewegen en iedere keer hoor je dit versterkt binnenkomen. Ook het resultaat van de film is echt niet goed qua geluid. Ik heb met de voorganger tientallen films bekeken op deze manier en het geluid is altijd meer dan acceptabel te noemen en dankzij de uitstekende ANC kijk je de film zonder afleiding. Dit keer zit er geen enkele diepte in het geluid. Het klinkt vlak, regelmatig zelfs schel en mist elke dynamiek. Dit is geen aanrader met deze koptelefoon.
Conclusie
Het is ietwat vreemd dat een koptelefoon die voornamelijk voor muziek bedoeld was (de Anker soundcore Space One Pro) opgevolgd wordt door de Anker Soundcore Space 2 Pro die eigenlijk niet meer als muziekkoptelefoon gezien mag worden, maar echt voor een kantooromgeving en gesprekken is ontworpen. En dat resultaat hoor je dan ook. De Thus AI-chip zorgt voor kwalitatief zeer hoogwaardige gesprekken qua bellen. Op dit moment kunnen we geen beter model voor kantoor bedenken dan deze Space 2 Pro. Tegelijkertijd is muziek luisteren een ondergeschoven kindje geworden. Het is niet ‘slechts’ identiek gebleven ten opzichte van de puike voorganger, maar is qua kwaliteit echt achteruit gegaan.
Zoek je een koptelefoon die je zowel voor muziek luisteren als binnen een kantooromgeving wilt gebruiken? Dan is dit niet jouw model. De Anker soundcore Space 2 Pro is een perfecte koptelefoon voor een kantooromgeving, maar voor muziek of film niet aan te raden. Muziekliefhebbers raad ik in dat geval de Anker soundcore Space One Pro van harte aan. Zoek je echt puur en alleen een koptelefoon voor kantoor? Dan kun je de Space 2 Pro zonder nadenken echter direct aanschaffen. Voor kantoorgebruik en gesprekken een 9, voor muziek luisteren geven we een 5. Eindresultaat een 7.
7.0
Beoordeling Anker soundcore Space 2 Pro
Pluspunten
Fantastische gesprekskwaliteit
ANC van zeer hoog niveau
Comfortabel om langdurig te dragen
Batterijduur meer dan voldoende
Fraaie app
Minpunten
Voor muziek luisteren echt niet goed
AI heeft wat rare fratsen
Zachte opberghoes in plaats van harde case meegeleverd
Van muziekkoptelefoon naar kantoorkoptelefoon?
Beoordeling Anker soundcore Space 2 Pro
Het is ietwat vreemd dat een koptelefoon die voornamelijk voor muziek bedoeld was (de Anker soundcore Space One Pro) opgevolgd wordt door de Anker Soundcore Space 2 Pro die eigenlijk niet meer als muziekkoptelefoon gezien mag worden, maar echt voor een kantooromgeving en gesprekken is ontworpen. En dat resultaat hoor je dan ook. De Thus AI-chip zorgt voor kwalitatief zeer hoogwaardige gesprekken qua bellen. Op dit moment kunnen we geen beter model voor kantoor bedenken dan deze Space 2 Pro. Tegelijkertijd is muziek luisteren een ondergeschoven kindje geworden. Het is niet 'slechts' identiek gebleven ten opzichte van de puike voorganger, maar is qua kwaliteit echt achteruit gegaan.
Zoek je een koptelefoon die je zowel voor muziek luisteren als binnen een kantooromgeving wilt gebruiken? Dan is dit niet jouw model. De Anker soundcore Space 2 Pro is een perfecte koptelefoon voor een kantooromgeving, maar voor muziek of film niet aan te raden. Muziekliefhebbers raad ik in dat geval de Anker soundcore Space One Pro van harte aan. Zoek je echt puur en alleen een koptelefoon voor kantoor? Dan kun je de Space 2 Pro zonder nadenken echter direct aanschaffen. Voor kantoorgebruik en gesprekken een 9, voor muziek luisteren geven we een 5. Eindresultaat een 7.
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