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JBL laat je Flip 7-speakers als achterspeakers meedoen

28 september 2026 1 Minuut 0 Reacties
jbl flip

JBL vernieuwt zijn Cinema SB-soundbars met vier modellen die vanaf 1 oktober via JBL.com te koop zijn. De aandacht gaat naar SurroundPlay: twee draagbare JBL-speakers koppelen zich draadloos aan de soundbar en nemen de achterkanalen voor hun rekening.

JBL

Het idee is aantrekkelijk. Wie al twee bluetoothspeakers in huis heeft, zet ze achter de bank en heeft surround zonder extra aankoop. De kleine lettertjes bepalen hier echter alles: bij de lancering is de Flip 7 het enige compatibele model. Heb je een oudere Flip, een Charge of een Xtreme, dan werkt het niet. JBL zegt niet welke modellen er nog volgen.

Opvallend is de timing. Sonos kondigde twee weken geleden vrijwel hetzelfde aan voor zijn eigen draagbare speakers. Dat lijkt de nieuwe manier waarop fabrikanten surroundgeluid verkopen: niet met losse achterspeakers, maar met de speakers die je al hebt — mits ze van hetzelfde merk zijn.

De vier modellen

  • SB595MK2 — 440 W, draadloze 6,5-inch subwoofer en twee omhoog gerichte drivers. Dit is het enige model dat Dolby Atmos echt via het plafond weerkaatst.
  • SB580MK2 — eveneens 440 W en een 6,5-inch subwoofer, maar zonder omhoog gerichte drivers; de hoogte-informatie wordt hier virtueel opgewekt.
  • SB550MK2 — 360 W met draadloze subwoofer.
  • SB510MK2 — 200 W, alles-in-één met ingebouwde subwoofer, zonder los kastje.

Alle modellen hebben een apart middenkanaal voor dialogen, wat in de praktijk vaak meer verschil maakt dan een hoog wattage. Dat wattage is overigens het totaal van het hele systeem, subwoofer meegerekend.

Wat ontbreekt

Het persbericht heeft een kopje “Beschikbaarheid en prijzen”, maar er staat geen enkele prijs in. Bij een serie die zich nadrukkelijk op elk budget richt, is dat precies het ontbrekende stuk informatie.

Tot slot nog een aardig detail: de soundbars kunnen tot een U-vorm worden opgevouwen, waardoor ze samen met de subwoofer in een doos passen die tot 20 procent kleiner is. Dat scheelt transportruimte, en in de praktijk ook gesjouw bij het naar huis dragen.

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