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Anker eufy Videodeurbel S4 biedt rondkijken in VR-modus

12 oktober 2026 1 Minuut 0 Reacties
Anker eufy Videodeurbel S4

Een videodeurbel met Virtual Reality-modus? De Anker eufy S4-videodeurbel laat je in 180 graden panoramisch rondkijken.

Anker eufy Videodeurbel S4 Anker

Geen eufy meer als naam, maar Anker eufy bij de nieuwe Videodeurbel S4. Het merk probeert de videodeurbel een volgende stap te laten zetten en komt met 180 graden zicht in een 3K resolutie. Zo krijg je een groot panoramisch gezichtsveld en krijg je de volledige entree te zien. Zelfs pakketjes op de grond voor de deur heb je perfect zicht op. OmniTrack AI herkent personen en volgt bewegingen. Beeldkadering wordt zo automatisch aangepast. Wie dat wil kan de VR-modus gebruiken. Door je smartphone te bewegen kun je het volledige panoramische beeld verkennen.

De Anker eufy Videodeurbel S4 biedt verder tweewegcommunicatie, radar- en PIR-sensoren voor bewegingsdetectie en een ingebouwde back-up accu van 2.600 mAh. Alhoewel de deurbel in principe via de bestaande deurbelbedrading aangesloten moet worden helpt de back-up accu om bij stroomuitval de stroomvoorziening over te nemen. Zoals bekend heb je geen abonnement nodig bij dit merk. Wel kan je deze videodeurbel aansluiten op de HomeBase 3 voor uitgebreidere AI-herkenning van personen, voertuigen, huisdieren en pakketten. Naast de nieuwe videodeurbel lanceert het merk de komende maanden ook twee nieuwe beveiligingscamera’s met de Anker eufy SoloCam E50 en de Anker eufyCam E52.

Prijs en beschikbaarheid

De Anker eufy Videodeurbel S4 (inclusief Chime 2) is vanaf nu verkrijgbaar voor een adviesprijs van 329 euro.

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