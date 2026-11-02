Anker SOLIX koppelt thuisaccu’s aan Homey en belooft tot 30 procent extra besparing

Tot nu toe kon je Anker SOLIX koppelen aan Home Assistant. Daar komt nu Homey bij, met volgens de fabrikant nog meer integraties in november. Dat is relevanter dan het klinkt, want een thuisaccu die zijn status deelt met de rest van je slimme huis kan meedoen in automatiseringen. Denken aan de vaatwasser of de wasmachine die pas start als de accu vol zit en de zon nog schijnt.

Software die vooruitkijkt

De belangrijkste nieuwe functie heet Self-Learning Engine. Die weegt bij het laden en ontladen de weersverwachting, je eigen verbruikspatroon en de stroomprijzen tegen elkaar af. Anker SOLIX stelt dat huishoudens met een dynamisch contract daarmee tot 30 procent extra kunnen besparen, al komt dat cijfer uit eigen simulaties en ontbreekt in het persbericht de voetnoot waarin de aannames staan. Behandel het dus als een richtgetal, niet als een belofte.

Praktischer is Surplus Alert, dat voorspelt wanneer er een overschot aan zonnestroom aankomt en je daar een melding over stuurt. Dan weet je wanneer het slim is om de droger of de laadpaal aan te zetten. Tariff Auto-Match kiest automatisch een laadstrategie die past bij je contract, of dat nu vast, tijdsafhankelijk of dynamisch is.

Daarnaast kan het systeem waarschuwen voor extreem weer en mogelijke netstoringen, en alvast een reserve in de accu aanhouden zodat je bij stroomuitval nog wat achter de hand hebt. Dat werkt wel alleen als je hardware noodstroom ondersteunt, en dat doet niet elk model.

In december: praten tegen je accu

Twee functies volgen in december. Met Intent-Aware vertel je in eigen woorden wat je van plan bent, bijvoorbeeld dat je twee weken op vakantie gaat of juist thuis gaat werken, waarna het systeem de laadstrategie aanpast. Verstandig detail: je krijgt de voorgestelde wijziging eerst te zien en moet hem goedkeuren voordat er iets verandert.

Het Proactive Daily Energy Report zet vervolgens dagelijks de opwek, het verbruik, de besparing en de systeemstatus op een rij, zodat je die cijfers niet zelf uit de app bij elkaar hoeft te sprokkelen.

Ook oudere modellen doen mee

Het vermelden waard: de update komt naar alle bestaande Solarbank-modellen, inclusief de eerste en tweede generatie, en daarnaast naar de Solarbank Max, de Max AC en de XE en XE AC. In een markt waarin fabrikanten oudere hardware graag laten doodbloeden om je naar een nieuw model te duwen, is dat een pluspunt.

Eén kanttekening staat in de kleine lettertjes: welke functies je daadwerkelijk krijgt, verschilt per model en per land. Wie een eerste generatie Solarbank heeft, weet dus nog niet wat er precies in de app verschijnt..