Open gate is een recent rijzende technologie waarbij de gehele beeldsensor, met andere woorden alle daarin opgenomen data, in één keer wordt uitgelezen. Normaliter werd alleen het bij het beeldformaat passende kader uitgesneden en vastgelegd. Bijvoorbeeld in 16:9 breedbeeld. De beeldsensor heeft doorgaans een afmeting van 3:2 of 4:3 en dat betekent dat je met Open Gate uitlezen achteraf nog een ander beeldkader, horizontaal of verticaal en een aangepaste resolutie kunt bepalen.
In Open Gate (Open Poort) de beeldsensor uitlezen is mede dankzij Panasonic en FUJIFILM een populaire videotechniek geworden. Zeker vanwege het wijdverbreide gebruik van social- en multimedia, verschillende digitale formaten voor cineproducties en de hang naar amorf. In feite gewoon heel handig als je meer beeldgegevens in één opname wilt vastleggen en die vervolgens in meerdere formaten gaat gebruiken. Bijvoorbeeld voor YouTube, Instagram Reels, TikTok en andere applicaties. Ook gewoon kan de contentmaker eerst horizontaal opnemen en daar later een verticale uitsnede van maken.
Bij video- en cineproducties betekent het opnemen in Open Gate dat je achteraf het beeldformaat, de resolutie en uitsnede cropping kunt kiezen. Dan is het later niet meer nodig om opnieuw content te hoeven maken. Alle benodigde informatie zit al in één en hetzelfde geregistreerde beeld.
Verleden en heden
De oude filmmakers schoten eigenlijk altijd al in ‘Open Gate.’ Op de filmemulsie werd het complete beeld belicht, doorgaans in 3:2 of 4:3 voor het bioscoopformaat. Zoals bekend was ook het tv-beeld van weleer 4:3 of vierkant. Met de komst van digitale video en flatscreen ging het beeldformaat geleidelijk naar 16:9. De sensor bleef met name bij videofilmende systeemcamera’s echter gewoon 4:3 of 3:2. Met als gevolg dat een deel van de opgenomen beelddata buiten het beeld bleef, c.q. uitgesneden of gecropped werd. Overigens niet erg want een optimaal 4K videobeeld heeft meestal maar 8K aan resolutie nodig.
Met de komst van social media gemaakt met de smartphone kwam het verticale beeldformaat 9:16 in het videovizier. Dit gevolgd door Instagram Reals en YouTube, TikTok en ook 1:1 beeldformaten. Daarbij rees de vraag of je in plaats van in één formaat op meerdere beeldafmetingen en resoluties tegelijk kon schieten? Dat kan inderdaad door met Open Gate achteraf uit het volledig geschoten sensorbeeld te halen wat je nodig hebt.
Wat kan allemaal met open gate?
De mogelijkheden voor videomakers en storytellers zijn enorm. Zij kunnen alles in één keer filmen en die content op meerdere platforms hergebruiken. Dat zonder ook maar enigszins concessies te doen aan de beeldkwaliteit. Bovendien is, omdat je het volledige sensorgebied gebruikt, de resolutie vaak ook hoger. In theorie die van de gehele sensor bijvoorbeeld 24 of 40 Megapixels. Dat geeft scherpere details en meer bewerkingsvrijheid.
Een aantal camera’s bieden de mogelijkheid om Open Gate te gebruiken bij hoge bitrates of resoluties, zoals 5,7K of 6,2K. Of je nu opnieuw instelt voor YouTube, Instagram of een ander platform, Open Gate geeft jou die extra ruimte voor creatieve resultaten.
Opnemen met het volledige sensorgebied is vooral handig bij multicam- of documentaireshoots. Leg alles vast in één take. Geen zorgen over welke oriëntatie of crop je wilt videofilmen, Beslis gewoon later wat perfect is voor interviews, documentaires en vele andere situaties. In de praktijk kan je met de ‘Open Gate sensor-ruimte’ ook nog verschuiven als er zaken buiten het beeld vielen of om ongewenste objecten aan de randen te elimineren.
De factor tijdsbesparing kwam al eerder ter sprake. Wie video produceert voor meerdere kanalen zoals YouTube, TikTok, Instagram e.a. krijgt te maken met verschillende videoverhoudingen, zoals 16:9 voor YouTube, 9:16 voor Instagram Reels of Stories, en 1:1 voor andere sociale kanalen. Met Open Gate is het niet meer nodig om dezelfde scène meerdere keren in verschillende oriëntaties te filmen. Het met Open Gate één keer filmen en daarna bijsnijden geeft gewoon meer vrijheid en minder gedoe op locatie. Bij de makers van videofilms en cineproducties geldt dat zij achteraf flexibel en grotendeels vrij kunnen beslissen over formaat, uitsnede, resolutie en opnamehoek.
Wij geven enkele voorbeelden: Schiet één 6.2K Open Gate-video en exporteer die als 4K horizontaal (YouTube), verticaal (Instagram Reels) en vierkant (TikTok) clips. Bij de nabewerking (postproduction) opnieuw kaderen, pannen of zoomen. Dit zonder verlies aan beeldkwaliteit. Meerdere takes zijn niet meer nodig. De opgenomen content is consistent bij de belichting, resolutie helderheid en contrast. Tevens zijn hierbij goede combinaties met LUTs mogelijk.
Resolutie en pixels
De beeldsensor beschikt doorgaans over heel wat meer pixels dan in het beoogde videoformaat gebruikt worden. Die kan de videomaker vervolgens benutten voor het uitsnede/croppen van andere beeldafmetingen of ontbrekende beelddelen (details) aan te vullen.
Een voorbeeld uit de praktijk. In Open Gate-opname hoeft de videograaf of cineast slechts één keer in de landschapsoriëntatie op te nemen om later zowel 16:9- als 9:16-formaat video’s van hetzelfde materiaal te kunnen bijsnijden. Maak je een 6K Open Gate-opname dan betekent dat zelfs bij het bijsnijden van een rechtopstaande 9:16-afbeelding er nog een pixelafbeelding van 2232 x 3968 pixels overblijft. Die afbeelding zal groter zijn dan de 2160 x 3840 pixels van de 4K-afbeelding die videomaker zou hebben verkregen bij de camera gewoon op verticaal houden in regulier formaat. De opname gaat er qua resolutie dus aardig op vooruit! Bovendien kan videomaker met deze extra resolutie de video verder bijsnijden of verkleinen voor een nog betere beeldkwaliteit.
Anamorf is een andere belangrijke toepassing. Dan behoeft de cineast de gemaakte shots minder te croppen. Zoals bekend benutten anamorfische objectieven gespecialiseerde cilindrische lenzen om een supergrootbeeld op de film of sensor te plaatsen. Tegenwoordig wordt dit beeld vervolgens digitaal uitgerekt in de nabewerking om het kenmerkende gezichtsveld van het lenstype te vormen. ‘Open gate’ kan betere anamorfische opnamen bieden, omdat je een beeld dat met de volledige verticaliteit van de sensor is opgenomen kunt ‘de-squeezen’.
Opencam
Er zijn ook Open Gate-apps en compatibele LUTs verkrijgbaar. Als voorbeeld nemen wij de OpenCam app van de gelijknamige softwaremaker die verkocht wordt in de Appstore voor de iPhone 17 en Air. In het kort te beschrijven als: Ontgrendel het volledige potentieel van je iPhone, schiet in HD+ of 4K+ met echte Apple Log, gebruik cinematische stabilisatie en 60 FPS vloeiende beeldsnelheid. De gebruiker kan net als een pro de opnameparameters handmatig fijn afstellen. Onder meer de belichting, focus, witbalans, sluitertijd en ISO. Deze Open Gate-app gebruikt op iPhone 17 en iPhone Air de volledige vierkante selfiesensor. Andere belangrijke specificaties zijn: Directe previews van toegepaste LUTs, een schoon bestandsbeheer en directe opname naar een externe SSD.
Tot besluit
Heb je open gate nu altijd nodig? Videografen redden zich toch al jaren met consumentenvideo-/hybride camera’s, zonder ‘open gate’. Het antwoord luidt nee, ‘open poort’ is zeker geen vereiste. Doch als je een videograaf of contentmaker bent die traditionele 16:9 videobeelden en socialmedia-vriendelijke 9:16- of 1:1-beelden schiet, dan kan ‘open gate’ een zeer waardevolle aanwinst zijn. Vooral als je de voorkeur geeft om niet voor elke beeldverhouding apart te filmen. Dat scheelt flink in tijd.
Een leuk leerzaam filmpje over het toepassen van open gate video is:
https://youtu.be/x9kpycoQGkU?si=V6q_kVoARFSY1WME
Info over het gebruik bij Panasonic camera’s:
What is Open Gate video, and why is it a big deal? – Panasonic UK & Ireland
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