Wat kan allemaal met open gate?

De mogelijkheden voor videomakers en storytellers zijn enorm. Zij kunnen alles in één keer filmen en die content op meerdere platforms hergebruiken. Dat zonder ook maar enigszins concessies te doen aan de beeldkwaliteit. Bovendien is, omdat je het volledige sensorgebied gebruikt, de resolutie vaak ook hoger. In theorie die van de gehele sensor bijvoorbeeld 24 of 40 Megapixels. Dat geeft scherpere details en meer bewerkingsvrijheid.

Een aantal camera’s bieden de mogelijkheid om Open Gate te gebruiken bij hoge bitrates of resoluties, zoals 5,7K of 6,2K. Of je nu opnieuw instelt voor YouTube, Instagram of een ander platform, Open Gate geeft jou die extra ruimte voor creatieve resultaten.

Opnemen met het volledige sensorgebied is vooral handig bij multicam- of documentaireshoots. Leg alles vast in één take. Geen zorgen over welke oriëntatie of crop je wilt videofilmen, Beslis gewoon later wat perfect is voor interviews, documentaires en vele andere situaties. In de praktijk kan je met de ‘Open Gate sensor-ruimte’ ook nog verschuiven als er zaken buiten het beeld vielen of om ongewenste objecten aan de randen te elimineren.

De factor tijdsbesparing kwam al eerder ter sprake. Wie video produceert voor meerdere kanalen zoals YouTube, TikTok, Instagram e.a. krijgt te maken met verschillende videoverhoudingen, zoals 16:9 voor YouTube, 9:16 voor Instagram Reels of Stories, en 1:1 voor andere sociale kanalen. Met Open Gate is het niet meer nodig om dezelfde scène meerdere keren in verschillende oriëntaties te filmen. Het met Open Gate één keer filmen en daarna bijsnijden geeft gewoon meer vrijheid en minder gedoe op locatie. Bij de makers van videofilms en cineproducties geldt dat zij achteraf flexibel en grotendeels vrij kunnen beslissen over formaat, uitsnede, resolutie en opnamehoek.

Wij geven enkele voorbeelden: Schiet één 6.2K Open Gate-video en exporteer die als 4K horizontaal (YouTube), verticaal (Instagram Reels) en vierkant (TikTok) clips. Bij de nabewerking (postproduction) opnieuw kaderen, pannen of zoomen. Dit zonder verlies aan beeldkwaliteit. Meerdere takes zijn niet meer nodig. De opgenomen content is consistent bij de belichting, resolutie helderheid en contrast. Tevens zijn hierbij goede combinaties met LUTs mogelijk.