Twee merken doen het wel — en één ervan is geen stekkeraccu

Sessy is het enige merk in dit onderzoek dat aantoonbaar op de gemeten fasebelasting regelt. Per fase hanteert Sessy 20 ampère als grens, en in hun eigen woorden: het systeem regelt eerst terug, stopt vervolgens, en schakelt indien nodig om. Je kunt daarnaast een maximale belasting instellen als percentage van de fase — hun voorbeeld is 80 procent van een 25 A-aansluiting — en die informatie komt uit de P1-meter. Sessy benoemt zelf dat er op faseniveau andere belastingen kunnen zitten, zoals een laadpaal of warmtepomp zonder eigen loadbalancing.

Het belangrijkste zit in de installatie. Daar wordt ingevuld hoeveel Sessy’s op dezelfde groep zitten, én hoeveel er op dezelfde fase zitten ongeacht de groep. Dat is precies het invulveld dat volgens andere merken niet kan bestaan.

Alleen: Sessy is geen stekkeraccu. Het systeem wordt vast aangesloten door een installateur, en Sessy wijst er zelf op dat een apparaat dat zowel kan leveren als laden volgens NEN 1010 niet zomaar op een groep met andere verbruikers mag — tenzij het vermogen tot 800 watt wordt begrensd. Precies de uitzondering waar de hele stekkercategorie in leeft. Sessy is ook duurder per kilowattuur, en de fabrikant legt dat in hun reactie uit met assemblage en ontwikkeling in Nederland.

EcoFlow is het tweede merk, en hier moet ik preciezer zijn. Naast de regeling op het driefasentotaal draait volgens EcoFlow een aparte beveiligingslaag die per fase de ingestelde automaatwaarde bewaakt, met een drempel van 90 procent. Hun eigen rekenvoorbeeld: 230 V × 16 A × 0,9 = 3.312 watt als drempel voor die fase. En op de beslissende vraag — gaat dat over de totale belasting op die fase of alleen over het eigen vermogen — antwoordde EcoFlow in twee afzonderlijke berichten hetzelfde: het gaat over de gemeten belasting op die fase, inclusief andere apparatuur.

Dat is het niveau dat je zekering beschermt. Maar er zit een voorwaarde aan die op geen enkele productpagina staat, en die is bepalend. Het systeem moet weten op welke fase elke unit zit, en die fasedetectie werkt alleen met EcoFlows eigen meters; EcoFlow Smart Meter, EcoFlow x Shelly Smart Meter, EcoFlow P1 Meter en de EcoFlow Smart Meter Dual CT. Ook wordt de HomeWizard P1 hiervoor ondersteund.

Als gewone meter kun je ook een Homey Energy of Tibber meter gebruiken — die geven de huisbelasting door, en daarmee doet de accu zijn werk. Maar de fasedetectie en de bescherming per fase komen daarmee niet beschikbaar. Ook een los aangeschafte Shelly Pro 3EM of Pro 3EM 120A valt af: die communiceert via een cloud-naar-cloudkoppeling tussen EcoFlow en Shelly, en is daardoor te traag voor fasedetectie. Dat laatste heeft EcoFlow zelf gecorrigeerd nadat ze me eerder iets anders hadden gemeld.

Een meter die prima meet, schakelt de bescherming dus niet automatisch in. Daar zit een concreet aankoopadvies in: wil je deze bescherming, dan bepaalt je meterkeuze of je hem krijgt. Zonder fasedetectie weet het systeem namelijk niet op welke fase het staat. Voor die situatie zegt EcoFlow inmiddels een oplossing te hebben: een functie die ook zonder fasedetectie de stroom begrenst. Die is volgens hen opgeleverd en wordt op het moment van schrijven uitgerold. Of hij bij alle apparaten is aangekomen kunnen zij zelf niet vaststellen, en in mijn opstelling heb ik hem nog niet gezien.

In mijn eigen opstelling is de functie daarom niet beschikbaar, en heb ik haar niet kunnen verifiëren. Dat is een beperking van dit onderzoek en geen verwijt aan EcoFlow.

Bluetti hoort in deze rij nog niet thuis, maar bijna. Na drie rondes vragen — waarbij de eerste en de latere antwoorden elkaar tegenspraken — bevestigde Bluetti dat de zekeringbeveiliging niet in de huidige firmware zit. Zij komt naar verwachting in november via een update: de gebruiker voert de waarde van de hoofdzekering in, en bij 80 procent stopt of vermindert het laden. Bluetti stelt wel nu al dat hun fasegebaseerde load matching de gemeten belasting op de fase meeneemt, inclusief apparaten die geen Bluetti zijn.

Als die update komt, is Bluetti het eerste echte stekkerproduct dat het doet. Dat is ook het antwoord op de vraag of dit technisch kan: het kan.