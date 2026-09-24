Nikon Z5IIC maakt full-frame fotografie toegankelijker

Nikon introduceert de Z5IIC, een compacte full-frame systeemcamera die gebruiksgemak combineert met uitgebreide foto- en videomogelijkheden. De camera is voorzien van een 24,5 megapixel FX-sensor en de krachtige EXPEED 7-processor, waarmee Nikon mikt op hoge beeldkwaliteit, ook bij weinig licht. De Z5IIC beschikt over een intelligente autofocus die onder meer mensen, huisdieren, voertuigen en vogels herkent. Opvallend is dat de camera als eerste Nikon Z-model ook vissen als onderwerp kan detecteren. Het autofocussysteem werkt bovendien bij lichtniveaus tot -10 LW. De bediening verloopt grotendeels via het touchscreen. Daarnaast is de camera uitgerust met een draai- en kantelbaar scherm met hoge resolutie. Voor beginnende fotografen zijn er 15 onderwerpstanden en verschillende beeldrecepten beschikbaar, waaronder een nieuwe functie voor een filmkorrel-effect.

Belangrijkste specificaties

24,5 MP full-frame FX-sensor

EXPEED 7-processor

Ingebouwde beeldstabilisatie tot 7,5 stops

ISO tot 64.000 voor foto’s en 51.200 voor video

Continu-opnamen tot 14 beelden per seconde

4K-video tot 60p in N-RAW

Autofocus met detectie van mensen, dieren, voertuigen, vogels en vissen

Gevoeligheid autofocus tot -10 LW

15 onderwerpstanden

Draai- en kantelbaar touchscreen

Automatische firmware-updates

Magnesiumlegering en afdichting tegen stof en vocht

Ondersteuning voor Nikon Imaging Cloud en beeldrecepten

Met zijn compacte behuizing, stevige grip en uitgebreide functies is de Z5IIC ontworpen als een full-frame camera die zowel toegankelijk is voor beginners als ruimte biedt om verder te groeien in fotografie en video.

Prijzen en beschikbaarheid

De Nikon Z5IIC is vanaf 15 oktober verkrijgbaar voor een adviesprijs van €1.549,-.