Black Friday bij Anker SOLIX: welke thuisbatterij past bij jouw situatie? (ADV)

Solarbank Max of Max AC: wat is het verschil?

De Solarbank Max en Solarbank Max AC lijken op het eerste gezicht behoorlijk op elkaar. Beide hebben een opslagcapaciteit van 7 kWh, die je met extra batterijmodules kunt uitbreiden tot 42 kWh. Toch is er een belangrijk verschil tussen de twee.

De Solarbank Max AC is vooral interessant voor huishoudens die al zonnepanelen met een omvormer hebben. De batterij wordt aangesloten op de elektrische installatie in huis en slaat zonnestroom op die al door de omvormer is omgezet naar wisselstroom. Je hoeft je bestaande zonnepaneleninstallatie dus niet aan te passen.

Bij de Solarbank Max zit dat anders. Dit model beschikt over een geïntegreerde hybride omvormer en drie MPPT-ingangen waarop je rechtstreeks zonnepanelen kunt aansluiten, tot maximaal 10 kWp. Dat maakt de Solarbank Max extra interessant voor wie een nieuwe zonnepaneleninstallatie overweegt, meer panelen wil plaatsen of een bestaande omvormer wil vervangen.

Beide modellen kunnen via een gewoon stopcontact worden aangesloten en leveren dan maximaal 800 W terug aan het huishouden. Wie meer vermogen nodig heeft, kan de batterij op een aparte stroomgroep laten aansluiten. Daarmee kunnen beide modellen tot 3.500 W laden en ontladen. Bij een vaste installatie kan de Solarbank Max zelfs een vermogen tot 5.000 W leveren.

Black Friday: €600 korting op de Solarbank Max AC

Tijdens de gehele actieperiode is de Anker SOLIX Solarbank Max AC verkrijgbaar voor €1.899 in plaats van €2.499. Daarmee bespaar je €600 op een thuisbatterij die je bestaande zonnepaneleninstallatie aanvult. Bij aankoop ontvang je bovendien een gratis slimme meter naar keuze.

Naast de Solarbank Max AC zijn er ook andere Anker SOLIX-producten in de aanbieding, met kortingen tot 45%.

Slimmer energiebeheer met PowerOS

Hoeveel energie je kunt opslaan is één ding, maar minstens zo belangrijk is hoe je die energie vervolgens gebruikt. Met PowerOS, de software achter het energiebeheer in de Anker Power-app, houd je bij hoeveel stroom je opwekt, verbruikt en opslaat. De nieuwste update voegt daar verschillende functies aan toe die het energiebeheer verder automatiseren.

De nieuwe Self-Learning Engine houdt rekening met weersvoorspellingen, het energieverbruik in huis en actuele stroomprijzen. Zo kan de batterij bijvoorbeeld automatisch opladen wanneer de stroom goedkoop is en ontladen wanneer de prijzen stijgen. Vooral bij een dynamisch energiecontract kan dat een verschil maken.

Met Surplus Alert ontvangen gebruikers bovendien een melding wanneer er naar verwachting een overschot aan zonnestroom ontstaat. Zo kun je bijvoorbeeld de wasmachine of vaatwasser inschakelen wanneer je zonnepanelen veel energie produceren.

Voor smart home-liefhebbers is ook de ondersteuning voor Homey en Home Assistant interessant. Hiermee kan de thuisbatterij onderdeel worden van een breder slim energiesysteem in huis. De aansturing verloopt lokaal, zonder afhankelijkheid van de cloud. Hierdoor blijven automatiseringen via het thuisnetwerk werken, ook als de internetverbinding wegvalt. Dit zorgt voor snellere reactietijden en meer controle over je eigen gegevens.

In december volgen aanvullende PowerOS-functies, waaronder Intent-Aware. Hiermee kunnen gebruikers eenvoudig aangeven wat hun plannen zijn, bijvoorbeeld dat ze een paar dagen op vakantie gaan of vaker thuiswerken. Het systeem stelt vervolgens een passende strategie voor het laden en ontladen van de batterij voor. Gebruikers kunnen deze aanpassing bekijken en goedkeuren voordat deze wordt doorgevoerd. Welke functies beschikbaar zijn, verschilt per model en land.

De keuze tussen de Solarbank Max en Max AC hangt dus vooral af van je bestaande zonnepaneleninstallatie en wat je daar in de toekomst mee wilt. Wie een thuisbatterij overweegt, kan nog tot en met 30 november 2026 profiteren van de Black Friday-aanbiedingen van Anker SOLIX.