Review: Jabra Evolve3 85 – Combineert werk en privé

Dit is de Jabra Evolve3 85

De Jabra Evolve3 85 is een draadloze over-ear headset die is ontwikkeld voor zowel zakelijk gebruik als dagelijks gebruik. Echt twee-in-één dus en daardoor hoef je niet verschillende koptelefoons meer meeslepen, zo is het idee. De headset combineert Jabra Advanced ANC (adaptief) met Jabra ClearVoice en zes digitale MEMS-microfoons. ClearVoice maakt gebruik van deep-learningtechnologie met AI om de stem van achtergrondgeluid te onderscheiden waardoor je altijd en overal, in welke omstandigheid dan ook, mensen perfect kunt horen (en zij jou).

De headset beschikt daarnaast over HearThrough, Spatial Sound en 32mm-drivers. Voor gesprekken ondersteunt hij Super Wideband (voor bellen en muziek). De Evolve3 85 heeft verder een geïntegreerde 360° Busylight, Bluetooth-multipoint en ondersteuning voor onder meer Microsoft Teams, Zoom en Google Meet. Voor Microsoft Teams is er zelfs een speciale knop aan de zijkant om direct een meeting te starten. Ook je favoriete AI-assistent kun je bedienen met de headset. Naast SBC en AAC is er ondersteuning voor de LC3-audiocodec voor muziek in hoge kwaliteit. De accu biedt volgens Jabra tot 55 uur muziekweergave met ANC en tot 120 uur zonder ANC. De headset ondersteunt bovendien snelladen en draadloos opladen. Vijf minuten laden is goed voor vijf uur luisteren. Een draadloze oplader werd bij ons model ook meegeleverd, net als een bluetooth-adapter en een bewaarcase. Ook is er een app voor de koptelefoon beschikbaar.

De Jabra Evolve3 85 model gaat voor 569 euro over de toonbank. We hebben de prijzen de afgelopen tijd in de gaten gehouden. Je kunt dit model inmiddels ook voor rond de 350 euro aanschaffen. Overigens is er naast de Jabra Evolve3 85 voor 569 euro ook een on-ear variant verkrijgbaar met de Jabra Evolve3 75 voor 399 euro.