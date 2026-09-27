Review: Jabra Evolve3 85 – Combineert werk en privé

Een koptelefoon voor muziek en een koptelefoon voor gebruik op het werk? Dat behoort volgens Jabra tot het verleden, want de Jabra Evolve3 85 kun je echt overal voor gebruiken. Althans, dat is het idee. In deze review gaan we kijken of deze koptelefoon alles is wat je nodig hebt. In het verleden hebben we goede ervaringen gehad met het testen van producten van Jabra, zoals de Jabra Elite 10 Gen 2. Het moet gezegd worden dat van alle tientallen setjes oordopjes die ik de afgelopen jaren in handen heb gehad, dit nog altijd het model is dat ik dagelijks zelf gebruik. De verwachtingen zijn dus hooggespannen bij de Jabra Evolve3 85, maar de adviesprijs van 569 euro schrikt toch wat af. Is deze over-ear koptelefoon de prijs waard?
Eén koptelefoon voor dagelijks gebruik? Jabra lanceert de Evolve3 85 over-ear koptelefoon. Jabra combineert gebruik voor werk én privé in deze 'alles-in-één-koptelefoon'.
Dit is de Jabra Evolve3 85
De Jabra Evolve3 85 is een draadloze over-ear headset die is ontwikkeld voor zowel zakelijk gebruik als dagelijks gebruik. Echt twee-in-één dus en daardoor hoef je niet verschillende koptelefoons meer meeslepen, zo is het idee. De headset combineert Jabra Advanced ANC (adaptief) met Jabra ClearVoice en zes digitale MEMS-microfoons. ClearVoice maakt gebruik van deep-learningtechnologie met AI om de stem van achtergrondgeluid te onderscheiden waardoor je altijd en overal, in welke omstandigheid dan ook, mensen perfect kunt horen (en zij jou).
De headset beschikt daarnaast over HearThrough, Spatial Sound en 32mm-drivers. Voor gesprekken ondersteunt hij Super Wideband (voor bellen en muziek). De Evolve3 85 heeft verder een geïntegreerde 360° Busylight, Bluetooth-multipoint en ondersteuning voor onder meer Microsoft Teams, Zoom en Google Meet. Voor Microsoft Teams is er zelfs een speciale knop aan de zijkant om direct een meeting te starten. Ook je favoriete AI-assistent kun je bedienen met de headset. Naast SBC en AAC is er ondersteuning voor de LC3-audiocodec voor muziek in hoge kwaliteit. De accu biedt volgens Jabra tot 55 uur muziekweergave met ANC en tot 120 uur zonder ANC. De headset ondersteunt bovendien snelladen en draadloos opladen. Vijf minuten laden is goed voor vijf uur luisteren. Een draadloze oplader werd bij ons model ook meegeleverd, net als een bluetooth-adapter en een bewaarcase. Ook is er een app voor de koptelefoon beschikbaar.
De Jabra Evolve3 85 model gaat voor 569 euro over de toonbank. We hebben de prijzen de afgelopen tijd in de gaten gehouden. Je kunt dit model inmiddels ook voor rond de 350 euro aanschaffen. Overigens is er naast de Jabra Evolve3 85 voor 569 euro ook een on-ear variant verkrijgbaar met de Jabra Evolve3 75 voor 399 euro.
Design
De Jabra Evolve3 85 is een volledige over-ear koptelefoon, maar tegelijk heel compact en zeer licht van gewicht. Je kunt aan het design en de bouwkwaliteit zien dat we hier te maken hebben met een high-end koptelefoon. Met een gewicht van 220 gram en dual-foam kussens, een zachte hoofdband van schuimrubber bedekt met stof en een body van gerecycled aluminium, roestvrijstaal en kunststof heb je een hoogwaardige koptelefoon tot je beschikking.
Opvallend zijn het aantal knoppen op de koptelefoon. Dit zijn er namelijk behoorlijk veel. Uiteraard de bekende knoppen om je muziek te bedienen of ANC in te schakelen, maar ook knoppen die we niet vaak zien op een koptelefoon. Zo zit er op de rechter oorschelp aan de buitenkant bijvoorbeeld een Microsoft Teams-knop om zo in vergaderingen te duiken. Ook beschikt de koptelefoon over een Voice-knop om je favoriete AI-assistent op te roepen. Deze knop heeft een dubbele functie en doet ook dienst als Mute.
De koptelefoon zelf is dus voorzien van een hoogwaardig design en een goede bouwkwaliteit. Minpunt is de bewaarcase. Deze is eigenlijk veel te slap en biedt onvoldoende bescherming. Je kunt echt zien dat het gemaakt is uit gerecycled materiaal. Nu is daar niets mis mee, maar dit lijkt een soort bordkarton. Jabra noemt het ook een ‘etui’. Voor de hoge adviesprijs had er een goede (harde) case meegeleverd mogen worden voor de bescherming.
Gesprekken
Denk je aan Jabra dan denk je al snel aan de kantoorheadsets. In de basis is de Jabra Evolve3 85 dat natuurlijk ook. Dit is een koptelefoon die je uitstekend kunt gebruiken binnen een kantooromgeving. Waar de tweede versie beschikt over een echte fysieke microfoon voor je mond, daar ontbreekt deze dit keer. De microfoons zitten gewoon in de headset verwerkt, maar AI moet ervoor zorgen dat dit niet ten koste gaat van de gesprekskwaliteit. Jabra noemt dit ClearVoice met AI-gedreven deep neural network-technologie (DNN). Getraind op meer dan 60 miljoen echte zinnen en geavanceerde algoritmes herkent de technologie de akoestische kenmerken van spraak waardoor de stem actief geïsoleerd wordt van het achtergrondgeluid. Volgens de fabrikant werkt dit zo goed dat je naast een bouwplaats of een andere plek met heel veel herrie kunt staan en jouw gesprekspartner hoort hier helemaal niets van. Dankzij ANC blijf je zelf ook redelijk gevrijwaard van de herrie en middels de Sidetone-functie hoor je jezelf ook praten in de oorschelpen.
We nemen uiteraard de proef op de som en aangezien hier in de wijk altijd wel iets opgebouwd of afgebroken wordt zien we al snel iemand met een drilboor in de weer. Op een paar meter afstand even bellen en mijn gesprekspartner hoorde hier echt helemaal niets van. Toegegeven, mijn stem was een beetje aan de zachte kant, maar van de drilboor en andere bouwgeluiden was helemaal niets te horen en was het stil. Dat werkt dus echt heel goed! Het komt wel met een klein minpuntje. Stemmen klinken namelijk een beetje kunstmatig. Via de Sidetone-functie hoor ik ook mijn eigen stem via de oorschelp en daar zit soms een kleine echo door. Ook de stem van mijn gesprekspartner klinkt niet altijd even natuurlijk, alhoewel zeer goed verstaanbaar. Dankzij ANC wordt het geluid van de drilboor echter ook flink voor jezelf gedempt, maar daarover later meer.
ANC
De koptelefoon beschikt ook over Adaptive Noise Cancelling. Deze kan zich dus aanpassen aan het omgevingsgeluid. Zowel tijdens het bellen als tijdens muziek en entertainment komt er minder geluid binnen waardoor je minder afgeleid kunt raken. En hoe werkt dit nu in de praktijk? Redelijk tot goed kunnen we concluderen. Het is niet beter dan de echte toppers als een Sony of Bose, maar we hebben ook veel slechtere koptelefoons getest qua noise cancelling.
Achtergrondruis, treingeluid of een radio met achtergrondmuziek worden goed gedempt. Bij gesprekken dichtbij of lopend door een drukke stad merk je toch dat er betere modellen beschikbaar zijn. Voor de hoge adviesprijs mogen we echter beter verwachten, want kijken we naar een Sony XM5 of een eerste generatie Bose QuietComfort Ultra dan koop je daar twee van in vergelijking met de hoge adviesprijs van de Jabra Evolve3 85.
Je kunt ook kiezen om windgeruis flink te verminderen met dit model en dat werkt best aardig. Het is niet helemaal weg, maar je kunt een harde wind flink wat temperen met de aanwezige technologie om gesprekken of muziek beter te horen bij een fikse tegenwind.
Geluid
Uiteindelijk is dit een koptelefoon die je niet alleen in een werkomgeving hoeft te gebruiken, het wil echt een alles-in-één koptelefoon zijn. Daarom is ook muziek en entertainment een minstens zo belangrijk onderdeel van deze review. En kijken we naar de adviesprijs dan mogen we echt wel wat verwachten. We hebben het eerste minpunt echter gelijk al te pakken. In tegenstelling tot de Jabra Evolve2 85 zijn de drivers kleiner. Van 40mm bij de tweede generatie naar 32mm drivers bij de Evolve3 85. Merk je dat?
Ondanks de kleinere drivers valt direct op hoe ruimtelijk de Jabra Evolve3 85 klinkt. Muziek lijkt echt om je heen af te spelen in plaats van direct op je oren. De koptelefoon klinkt aan de warme kant, waarbij de bas nadrukkelijk aanwezig is. Je kunt het geluid naar wens nog aanpassen. Wie wat kritischer luistert ontdekt toch al snel een aantal minpunten. Zo missen we wat definitie in de bas en ook in het hoog is de koptelefoon niet helemaal zo detailrijk als je zou wensen. Voor de casual luisteraar zal dit waarschijnlijk helemaal niet opvallen en door de ruimtelijkheid die de Evolve3 85 weet te brengen zal dit veel mensen ook niet opvallen, want de muziek lijkt echt helemaal om je heen te verschijnen. De veeleisende luisteraar verwacht echter wat meer.
In gebruik en Jabra-app
Uiteindelijk hebben we alleen de oppervlakte van deze koptelefoon nog maar behandeld in deze review. De Jabra Evolve3 85 is echter met heel veel slimmigheidjes uitgerust. Sommige zichtbaar en andere onzichtbaar. Zo zijn er mogelijkheden om je gehoor te beschermen met SafeTone en PeakStop, kunnen andere mensen zien of je in gesprek bent middels een BusyLight, is Google Fast Pair aanwezig, kun je de batterij makkelijk zelf vervangen en is er een app.
De Jabra Sound+-app is vervangen door een nieuwe app met de naam Jabra Plus. Zo stond er een firmware-update klaar via de app, is er een vijfbands-equalizer en kun je diverse instellingen wijzigen. Leuk zijn ook de SoundScapes waarbij je jezelf kunt onderdompelen in rustgevende natuurgeluiden of white noise. Perfect als je even een momentje voor jezelf wil hebben. Net als eerder bij de Jabra-oortjes die we getest hebben is dit ook weer een goede companion-app. Dat heeft Jabra echt wel goed voor elkaar.
Conclusie
Dit is een uitstekende koptelefoon voor gesprekken en bellen waarbij de gebruiker casual muziek luisteren meer dan voldoende zal vinden. ClearVoice is de echte winnaar op de koptelefoon, want zelfs midden in een bouwput hoort jouw gesprekspartner niets van het omgevingsgeluid. De ANC is niet perfect, maar wel goed genoeg om ook zelf je aandacht bij het gesprek te kunnen houden. Tel daarbij het comfort en het lichte gewicht van de koptelefoon bij de pluspunten op. De echte hifi-luisteraar verwacht echter meer van een koptelefoon. Warm en ruimtelijk, maar wel geluid waarbij de bas wat definitie mist en details in het hoog soms tekortschiet. De Jabra Evolve3 85 is een uitstekende koptelefoon voor het werkpaard die ook casual muziek wil luisteren met één en dezelfde koptelefoon, maar de adviesprijs van 569 euro is echt absurd hoog. De Jabra Evolve3 85 hebben we ook al voor minder dan 350 euro gespot inmiddels en dat is een prijs die we beter kunnen verantwoorden dan de huidige adviesprijs. Toch zijn er voor puur muziek luisteren betere alternatieven voor handen. Zoek je echt een twee-in-één koptelefoon voor zowel werk als privé? Dan kun je de Jabra Evolve3 85 zeker overwegen als de prijs wat gezakt is.
Beoordeling
Jabra Evolve3 85
- Zeer licht en comfortabel
- Goede bouwkwaliteit
- ClearVoice werkt indrukwekkend goed
- Warm en ruimtelijk geluid
- Batterij gaat lang mee
- Combineert werk en privé echt
- ANC vrij behoorlijk
- App is van meerwaarde
- Sommige concurrenten doen ANC beter
- Geluid vooral voor casual luisteraar
- Bewaarcase valt tegen
- Adviesprijs is echt veel te hoog
Beoordeling Jabra Evolve3 85
Dit is een uitstekende koptelefoon voor gesprekken en bellen waarbij de gebruiker casual muziek luisteren meer dan voldoende zal vinden. ClearVoice is de echte winnaar op de koptelefoon, want zelfs midden in een bouwput hoort jouw gesprekspartner niets van het omgevingsgeluid. De ANC is niet perfect, maar wel goed genoeg om ook zelf je aandacht bij het gesprek te kunnen houden. Tel daarbij het comfort en het lichte gewicht van de koptelefoon bij de pluspunten op. De echte hifi-luisteraar verwacht echter meer van een koptelefoon. Warm en ruimtelijk, maar wel geluid waarbij de bas wat definitie mist en details in het hoog soms tekortschiet. De Jabra Evolve3 85 is een uitstekende koptelefoon voor het werkpaard die ook casual muziek wil luisteren met één en dezelfde koptelefoon, maar de adviesprijs van 569 euro is echt absurd hoog. De Jabra Evolve3 85 hebben we ook al voor minder dan 350 euro gespot inmiddels en dat is een prijs die we beter kunnen verantwoorden dan de huidige adviesprijs. Toch zijn er voor puur muziek luisteren betere alternatieven voor handen. Zoek je echt een twee-in-één koptelefoon voor zowel werk als privé? Dan kun je de Jabra Evolve3 85 zeker overwegen als de prijs wat gezakt is.
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