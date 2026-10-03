Review: Argon Audio Berlin 10 – Subwoofer met subtiliteit

Perfecte timing en roll-off

Je kunt de Berlins gerust gebruiken in een surroundopstelling met een AV-receiver. Die optie was er zeker, in combinatie met de Denon AVC-A1H en de 5.x.4 DALI Rubicon-opstelling in de testruimte. Onder meer bij de gelikte remake die Halo: Campaign Evolved op de Xbox Series X is, toonde de Berlin 10 zich, ondanks zijn relatief kleine formaat, potent genoeg om de explosies tijdens de evacuatie van het UNSC Pillar of Autumn-ruimteschip echt massa te geven. Het overheerste ook niet, wat ik zelf fijner vind om langere speelsessies net wat aangenamer te geven.

Bij de gebruikelijke filmfragmenten, zoals de spectaculaire race in Ready Player One en het vuurgevecht in het Witte Huis in Civil War, leverde de sub bassen strak en goed getimed aan. De nadruk lag hierbij eerder op een cleane bas, goed omlijnd, dan op het massieve cinematische, wat hem een breder profiel geeft dan pure thuisbioscoopsubs. Een positieve eigenschap als je epische soundtracks – denk aan de Hans Zimmer-werken voor de Dune-films – graag met veel laag opgediend krijgt, zonder dat het onnatuurlijk klinkt. De Berlin 12 kon op dat vlak wel net iets meer spektakel leveren. Hoewel de specs op papier elkaar niet enorm ontlopen, was meteen te merken dat de grotere Berlin meer slam en diepgang kon leveren.

De Berlin-subwoofers zijn volgens Argon ontworpen om ook in stereo-opstellingen thuis te horen, iets wat je niet van elke sub kunt stellen. Reden genoeg om de Berlin 10 en Berlin 12 afwisselend te koppelen met een Lyngdorf TDAI-3400 en een paar Radiant Acoustics Clarity 6.2-speakers. Geen toevallig samengesteld systeem, natuurlijk. Alle componenten komen min of meer uit dezelfde Lyngdorf-stal én bovendien bezitten de Berlin-subwoofers via Speakermatch preset-instellingen voor de Clarity 6.2-monitors. Een bijkomende troef van de Lyngdorf-versterker is dat hij over ongekend uitgebreide controls beschikt voor sub-integratie. Waar je bij de meeste versterkers op z’n best een cross-over-frequentie kunt instellen en misschien een apart level voor de subwoofer, kun je bij de TDAI-3400 via een webinterface voor zowel de speakers als de sub een (virtueel) filtertype én de afstanden per speaker instellen. Een 2.1-opstelling bouwen die feilloos op elkaar is afgestemd, wordt zo heel wat eenvoudiger. Desgewenst kun je daarna ook RoomPerfect op alles loslaten en zo een perfect resultaat bekomen. Dat laatste deed ik echter niet voor deze test, omdat RoomPerfect nu eenmaal enkel beschikbaar is op de Lyngdorf-versterkers.

Eén ding heb je wel met een combinatie van twee Clarity 6.2-speakers en een subwoofer in de kamer: er zijn veel woofers. Elke Radiant-luidspreker heeft er immers drie, waarvan twee passief. Dat betekent wel dat je qua plaatsing iets beter moet opletten. De ‘ideale’ plaatsing die Argon in deze situatie aanraadt, is tussen de twee speakers in, waardoor timingverschillen tussen de speakers en subwoofer beperkt blijven. In de testruimte kon dat, maar in veel woonkamers wordt dat lastig. Er valt niet aan te ontsnappen: als je een subwoofer goed wilt integreren met je speakers, moet je de tijd nemen om de juiste plaats te vinden en experimenteren met instellingen. Speakermatch hielp in dit geval wel om sneller die integratie te bereiken.

De hiphopklassieker ‘Blow Your Headphones’ van The Herbalizer staat bol van tracks waar beats en baslijnen zorgen voor snappy ritmes, waardoor je snel merkt of er qua timing iets niet klopt. Het was even zoeken naar het juiste level voor de subwoofer, maar toen dat eenmaal gevonden was, maakte de Berlin 10 indruk door mooi naar de achtergrond te verdwijnen. Omdat de sub geen spoor van wolligheid of lag vertoonde, werd het laag gewoon heel mooi deel van het geheel. En ook de dreunende basmelodie uit Alive van Kx5 en The Moth & The Flame transformeerde met de Berlin 10 – en met de Berlin 12 al helemáál – tot een gigantische en haast fysieke ervaring. Bij verfijnder werk, zoals de heftige percussie die bij War Anthem WO I-artillerie in de verte moet evoceren, deed het Argon-duo het heel mooi, inclusief een zacht uitdoven. Sommige subwoofers leveren deze tonen wel knallend, maar breken ze te hard af. De Berlin 10 en Berlin 12 laten de percussie echter zoals het hoort natrillen. Dat levensechte is precies wat je als muziekliefhebber wil.