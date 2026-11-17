Waarom Home Assistant?

Home Assistant is een open platform waarmee je slimme apparaten van verschillende merken in één overzicht samenbrengt. Voeg je je thuisbatterij toe, dan zie je de batterij naast je andere slimme apparaten. Je kunt er ook eigen automatiseringen mee maken, afgestemd op hoe jouw huishouden energie gebruikt.

Lokaal aansturen

Niet iedereen wil dat zijn energiesysteem afhankelijk is van een internetverbinding. Bij lokale aansturing blijft de communicatie binnen je eigen netwerk. De batterij blijft dan gewoon werken als het internet even wegvalt.

EcoFlow STREAM AC 5000

De EcoFlow STREAM AC 5000 is compatibel met Home Assistant via een officiële integratie, beschikbaar via HACS. De koppeling stel je in via de EcoFlow-app. Met Local Mode werkt de batterij bovendien volledig lokaal, ook zonder internetverbinding.De STREAM AC 5000 is een AC-gekoppelde thuisbatterij van 5 kWh die je aan je bestaande zonnepanelen toevoegt. Je kunt hem uitbreiden met extra batterijen. Voor een aansluiting met een hoger vermogen op een eigen groep schakel je een installateur in.

Meer weten? Bekijk de STREAM AC 5000 thuisbatterij of ontdek het volledige aanbod van EcoFlow.