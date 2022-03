Polk Audio lanceert MagniFi Mini AX soundbar met Dolby Atmos en DTS:X

De MagniFi Mini AX soundbar van Polk Audio is slechts 37 cm breed maar dat doet volgens de fabrikant niet af aan de audiokwaliteit. De soundbar is voorzien van vijf speakers en een draadloze down-firing subwoofer. De MagniFi Mini AX maakt gebruik van Dolby Atmos- en DTS:X-surroundgeluid en is voorzien van de vierde generatie SDA-technologie. Hiermee ontstaat volgens de fabrikant een nog breder, nauwkeuriger klankveld dan Dolby Atmos of DTS:X op zichzelf kunnen leveren. Ook is de 3D Audio Mode toegevoegd om standaardgeluid en stereomuziek naar een hoger niveau te tillen. Deze modus zet het geluid om in 360-graden virtueel surroundgeluid, inclusief virtuele hoogtekanalen.

De MagniFi Mini AX is uitgerust met diverse mogelijkheden om audio te streamen, waaronder Apple AirPlay 2, Google Chromecast of Spotify Connect. De soundbar kan ook worden verbonden met mobiele apparaten via Bluetooth. Ook is de Polk VoiceAdjust-technologie met de speciale middenkanaaldriver aanwezig. Hiermee kun je het stemvolume harder zetten zonder het algehele volume aan te passen.

De down-firing subwoofer maakt automatisch verbinding met de soundbar en kan overal binnen een straal van 6,7 meter worden geplaatst. De subwoofer kan naar wens worden aangepast met de BassAdjust-functie. Deze functie zorgt ervoor dat de lage frequenties van de soundbar en de subwoofer in elkaar overlopen. Met de Movie- en Music-modi kun je de soundbar afstemmen op je content en in de Night-modus wordt het stemvolume automatisch verhoogd en de bas gedempt. Voor surroundgeluid kun je de Polk SR2 draadloze speakers toevoegen (apart verkrijgbaar voor €179).

Het MagniFi Mini AX-soundbarsysteem is met één kabel op tv aan te sluiten via HDMI eARC/ARC (HDMI-kabel inbegrepen), optisch of AUX-in. Het OLED-display gaat uit als het niet wordt gebruikt. De soundbar wordt geleverd met een afstandsbediening, maar werkt ook met de meeste tv-afstandsbedieningen en Roku TV.

Prijs en beschikbaarheid

De Polk Audio MagniFi Mini AX soundbar is vanaf de tweede helft van maart 2022 verkrijgbaar voor 479 euro.