Video: TP Vision – Philips interview: wat zijn de plannen van Philips?

Philips stelt traditiegetrouw zijn nieuwe televisies en audioproducten voor op IFA. De Berlijnse beurs gaat dit jaar, net als vorig jaar, echter niet door. En dus organiseerde het bedrijf een eigen event in Amsterdam om zijn nieuwe producten te showcasen, waaronder de langverwachte uitrol van de miniLED-technologie bij nieuwe tv-modellen en de verdere versteviging van het Fidelio-premiummerk.

Vorige week kon je al kijken naar de video over de nieuwe Philips OLED+936 Ultra HD oled-tv en een gesprek met Danny Tack, directeur product strategy en planning bij TP Vision, en de man die de koers uitzet qua tv’s. Ook hadden we de video voor je over de Philips Fidelio T1 Wireless met Benoit Burette, de audiostrateeg van Philips.

Op het einde van het event kregen we de gelegenheid om nog een video te schieten, deze keer met Martijn Smelt. Hij is de chief marketing officer en is samen met Tack de ideale persoon om enkele diepere vragen te stellen over toekomstige beeldtechnologieën – QD OLED, iemand? – en de impact van geluidskwaliteit op de kijkervaring. En hoe zit het nu met Bowers & Wilkins, de partner uit de hifi-wereld die voor een premiumaudio-oplossing zorgt bij de duurste Philips-modellen? Bekijk de video bovenaan de pagina voor het antwoord.