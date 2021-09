Video: Philips Fidelio T1 Wireless – premium draadloze in-ears uitgelicht

Dit jaar is er geen IFA-beurs in Berlijn. Voor TP Vision (de licentiehouder van de Philips-naam voor tv en audio) een tegenslag, want net op die beurs toont het graag zijn nieuwste producten. En dus organiseerde het bedrijf een eigen event in Amsterdam om de nieuwste tv-ontwikkelingen uit te leggen en een update te geven over Philips Audio. Over dat laatste willen we wel meer weten, want TP Vision mag pas sinds 2019 audioproducten uitbrengen. Een enorme explosie aan nieuwe producten is er echter niet geweest. Als we praten met Benoit Burette, de audiostrateeg van Philips, wordt het duidelijk waarom dat is. TP Vision wil geleidelijk opbouwen en vooral met het Philips Fidelio-merk de tijd nemen om goede audiotoestellen te bouwen. De ontwerper wil dat Fidelio echt trouw blijft aan drie pilaren: geluidskwaliteit, design (onder meer door gebruik van Muirhead-leder en Kvadrat-stoffen) en gebruiksgemak. Die tragere aanpak heeft tot op heden wel een paar geslaagde producten opgeleverd: de Fidelio X3 en twee EISA-winnaars. De Fidelio L3 is een noise-cancellinghoofdtelefoon met een metalen en lederen afwerking die typisch is voor het Fidelio-merk, de Fidelio B97 is een high-end Dolby Atmos-soundbar met een nieuw interpretatie op het concept van een soundbar met loskoppelbare speakers.

In Amsterdam werd de Fidelio T1 gepresenteerd, de eerste premium draadloze in-ears die Philips presenteert. In onderstaande video legt Burette uit wat er zo bijzonder is aan de T1 en wat deze oortjes onderscheid van de vele anderen die er op de markt te vinden is.