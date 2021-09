Philips komt met DTS Play-Fi subwoofer voor televisies

Afgelopen week introduceerde TP Vision diverse nieuwe av-producten binnen het Philips-assortiment, waaronder de OLED936 oled tv en de Fidelio T1 in-ears. Toch was er meer nieuws te vinden, al werd het niet officieel bekendgemaakt. Op de perswebsite van TP Vision staan namelijk afbeeldingen van de onaangekondigde TAW8506-subwoofer.

De TAW8506 is niet zomaar een subwoofer voor bij een audiosysteem. Dit model beschikt namelijk over DTS Play-Fi en kan draadloos communiceren met andere Play-Fi-producten. Dat betekent dat de subwoofer draadloos verbonden kan worden met de mid-end en high-end televisies van Philips, die voorzien zijn van Play-Fi. Ook kan de subwoofer communiceren met de eerder gelanceerde Play-Fi-speakers van het merk.

Verder is de subwoofer voorzien van een zilverkleurige afwerking, een reflexpoort aan de achterzijde en afmetingen van 240 x 390 x 400 mm. De woofer heeft een formaat van 203,2 millimeter en een frequentierespons tussen de 40 en 150 Hz. De impedantie bedraagt 3 Ohm en het vermogen is gemeten op 150 Watt RMS.

De TAW8506 is in te stellen middels de Philips Sound-app of de officiële DTS Play-Fi, die grotendeels vergelijkbaar zijn. De lancering van de subwoofer moet ergens in het najaar plaatsvinden, maar over de prijs is nog niets bekendgemaakt.