Nieuwe versie Beats Studio Pro Wireless-koptelefoon gelanceerd

Beats is inmiddels al heel wat jaren een dochteronderneming van Apple. Apple kocht Beats Electronics voor maar liefst 3 miljard dollar in 2014. Apple brengt nog altijd via Beats nieuwe koptelefoons uit. Dit keer is het de beurt aan de Beats Studio Pro Wireless. Het is de opvolger van de Beats Studio 3. De nieuwe draadloze koptelefoon heeft een aangepast akoestisch platform voor een meeslepende luisterervaring en beschikt over 40mm drivers. Volgens Apple moet dit zorgen voor een verbeterde geluidskwaliteit zonder vervorming, ook bij hoog volume. Een geïntegreerde digitale processor optimaliseert volgens Apple de uiteindelijke responsfrequentie voor een gebalanceerd geluidsprofiel.

De koptelefoon beschikt ook over actieve ruisonderdrukking en een transparantiemodus. Zo houd je omgevingsgeluid buiten, of breng je het juist naar binnen als je goed op moet letten op straat of toch even moet luisteren naar een collega op de werkvloer. De koptelefoon ondersteunt Dolby Atmos en beschikt over dynamische hoofdtracking voor 360 graden surroundsound. Ruimtelijke audio via je iPhone wordt door Apple dan ook aangeraden. De koptelefoon gaat 40 uur mee zonder actieve ruisonderdrukking en 24 uur met actieve ruisonderdrukking. Tien minuten opladen staat garant voor vier uur luistertijd. Naast ondersteuning voor Siri, de stemassistent van Apple, kunnen ook Android-gebruikers met de koptelefoon aan de slag. Google Fast Pair wordt ook ondersteund.

Prijs en beschikbaarheid

De Beats Studio Pro Wireless is binnenkort verkrijgbaar via de website van Apple. Je kunt kiezen uit de kleuren zwart, diepbruin, marineblauw en zandsteen. De koptelefoon is binnenkort verkrijgbaar voor 399,95 euro.