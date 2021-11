Beats Fit Pro hebben actieve ruisonderdrukking en ruimtelijke audio

De Beats Fit Pro zijn – hoe kan het ook anders – “de meest geavanceerde oordoppen tot op heden”. Ze zijn ontworpen voor actieve types die graag tijdens het sporten naar muziek luisteren en gesprekken voeren. De oordoppen zijn beschikbaar in vier kleuren: Stone Purple, Sage Grey, White en Black.

Beats Fit Pro aangekondigd

Aan boord zit de H1-chip van Apple (dat is het moederbedrijf van Beats). Dat is dezelfde chip die aanwezig is in de AirPods 3 en de Powerbeats Pro. Zo kun je met een enkele aanraking je oordoppen koppelen, testen welke dop het beste zit, automatisch wisselen tussen iCloud-apparaten, audio delen, Siri aanspreken met een commando en de Zoek mijn-functionaliteit gebruiken.

Daarnaast heeft de Beats Fit Pro een custom omvormer die zorgt voor “een robuust geluid in een kleine vorm”. Het ventilatiesysteem minimaliseert treble-omvorming langs het flexibele diafragma. Beats claimt dat dit zorgt voor “een emotionele, krachtige en gelanceerde luisterervaring”. De actieve ruisonderdrukking controleert 200 keer per seconde of er geluid geweerd moet worden, net als op de nieuwe AirPods. Daarnaast is er een transparantiemodus, die het geluid juist laat doorgaan. Verder is er ondersteuning voor ruimtelijke audio met hoofdtracking, waardoor de positie van het geluid zich aanpast aan de positie van je hoofd.

De Beats Fit Pro gaan tot zes uur mee wanneer je actieve ruisonderdrukking of de transparante modus activeert of tot zeven uur wanneer die uitstaan. De oordoppen worden geleverd met een oplaadcase die de batterijduur oprekt tot 27 tot 30 uur. Met vijf minuten opladen kun je tot een uur luisteren.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe oordoppen kosten 200 dollar in de VS en zijn vanaf 5 november beschikbaar. Het is nog niet duidelijk wanneer de oordoppen naar Nederland komen.