Het lijkt erop dat we binnenkort een nieuw setje oordoppen van Beats kunnen verwelkomen, namelijk de Studio Buds Plus. Dat blijkt uit code van de bèta van iOS 16.4. In die code staat niet alleen meer informatie over de oordoppen, maar daar is ook de bovenstaande afbeelding uit voortgekomen.

Het gerucht verscheen het eerst op 9to5Mac. De oordoppen zijn zwart, en hebben een gouden afwerking gekregen. Het design lijkt identiek te zijn aan de Beats Studio Buds die in 2021 op de markt verschenen. Oké, qua ontwerp verandert er dus niets, maar onder de motorkap gebeurt er wel een hoop.

Beats Studio Buds Plus op komst?

De oordoppen beschikken naar verluidt over een verbeterde ruisonderdrukking. Ook moet er een betere transparantiemodus aanwezig is (met die modus kun je het omgevingsgeluid juist versterken). Dit is allemaal in vergelijking met de eerste Studio Buds van Beats, uiteraard.

Advertentie

Hoewel dat al goed klinkt, is er toch al meteen iets negatiefs te bespeuren. De Beats Studio Buds Plus krijgen waarschijnlijk niet de Apple H1-chipset aan boord. Ook kunnen de oordoppen niet automatisch wisselen tussen beschikbare Apple-apparaten, wat voor fans toch een flinke domper zal zijn.

Mocht je toch op zoek zijn naar oordoppen die wel over dergelijke functies beschikken, en veel beter aansluiten bij het ecosysteem van het moederbedrijf, dan is de Beats Studio Fit een prima optie. En anders heb je de AirPods natuurlijk nog. Beide opties zijn aan de dure kant, maar daar krijg je wel wat voor.

Omdat de Beats-oordoppen opduiken in de bèta van iOS 16.4, leeft nu het idee dat ze in de lente van 2023 gaan verschijnen. Of in elk geval vlak na het moment dat Apple officieel iOS 16.4 vrijgeeft. Wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk. Ook weten we de prijs vooralsnog niet.