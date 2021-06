Apple komt met Beats Studio Buds-oordopjes die niet lijken op AirPods

Apple heeft de nieuwe Beats-oordopjes aangekondigd. Het gaat om Beats Studio Buds en ze lijken niet op AirPods. In plaats van een staafje, vallen ze wat subtieler in het oor.

Het gaat om draadloze in-ear oordopjes die via Bluetooth connectie maken met je smartphone of laptop. Ze kunnen onder andere worden gebruikt om muziek te luisteren of videocalls te doen. Naast dat ze feilloos werken met iPhones, schijnen ze ook te werken met Android-smartphones.

Beats Studio Buds

De oordopjes worden voorzien van actieve ruisonderdrukking, naast een transparantiemodus. Die transparantiemodus betekent dat omgevingsgeluid juist wel hoorbaar is. Met transparantie of ruisonderdrukking aan kun je ongeveer 5 uur luisteren op een keer laden. Schakel je ze beiden uit, dan kun je rekenen op een accuduur van 8 uur. Met het oplaaddoosje kun je uiteindelijk een accuduur van 24 uur verwachten. Je kunt de oordoppen niet draadloos opladen, maar na vijf minuten kun je wel al een uur luisteren.

De Spatial Audio, waarmee je iets vanuit een bepaalde richting hoort komen, is beschikbaar om te beluisteren met de nieuwe Beats Studio Buds, al moet de muziek daarvoor wel geschikt zijn voor Dolby Atmos. Als je gebruikmaakt van een Apple-telefoon of tablet, dan kun je de oordopjes onder andere terugvinden via Apple’s Vind Mijn-app.

Apple en Android

Updates worden automatisch gedownload en geïnstalleerd via Apple-toestellen, maar voor Android geldt dat je zelf wat meer moeite moet doen. Wel zijn de oordoppen voorzien van Fast Pair-ondersteuning, waarmee de oordoppen aan het Google-account linken na de eerste installatie.

Het is goed om te zien dat Apple de Beats-reeks nog geen gedag zegt. Er gingen een tijdje geruchten dat Apple Beats op zou willen laten gaan in zijn eigen bedrijf. Ook is het goed dat Apple het design op zichzelf laat staan en niet kiest voor een kopie van het Apple-eigen design. Beats, dat vroeger Beats by Dre heette, blijft hierdoor ook voor gebruikers van andere smartphones interessant.

De oordopjes zijn nog niet verschenen. Ze komen later deze zomer uit, maar welke datum precies is onbekend. De oordoppen kosten 149,95 euro en komen in de kleuren rood, zwart en wit.