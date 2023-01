Naim introduceert Classic Reeks: NSC 222, NAP 250 en NPX 300

Ontworpen en gebouwd door specialisten in Engeland, de New Classic Reeks is met de hand gefabriceerd en gebouwd voor de eeuwigheid. Geavanceerd maar eenvoudig te bedienen, deze tijdloze producten zijn gebouwd voor jarenlang luisterplezier. Daarnaast zegt het bedrijf goed nagedacht te hebben om New Classic te combineren met je bestaande NAIM apparatuur.

NSC 222

De NSC 222 is een multi-getalenteerde streaming voorversterker met eenvoudige bediening zonder in te leveren op geluidskwaliteit. Geniet van exceptionele streaming prestaties van Spotify, TIDAL, Qobuz, Apple Music, en een bijna oneindige keuze van Internet Radio Stations met ondersteuning voor bitrates tot 32bit/284Khz.

De NSC 222 heeft een geïntegreerde MM Phono voorversterker en maakt gebruik van Naim’s hoofdtelefoon technologie zoals al eerder gebruikt in de Uniti Atom Headphone Edition. Alle informatie over je favoriete artiest is duidelijk zichtbaar op het grote 5,5” kleurenscherm. Bediening is gemakkelijk via de Focal & Naim App, de slimme Zigbee afstandsbediening op RF en via de NSC 222 zelf.”

