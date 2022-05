Marantz geeft cd-liefhebbers nieuwe optie met de CD 60

De CD 60 is gemaakt met moderne materialen in een architectonisch ontwerp dat te combineren is met andere bestaande Marantz-versterkers. De CD 60 is bijvoorbeeld te gebruiken met de recent aangekondigde MODEL 40n geïntegreerde stereoversterker.

De cd-speler van Marantz beschikt over de nieuwste HDAM versterkermodules, een eigen Marantz-technologie, gebruikt in de analoge output stage. De nieuwe HDAM (Hyper Dynamic Amplifier Modules) zijn beter in hun totale respons in vergelijking met kant-en-klare IC-chipoplossingen die in andere producten worden aangetroffen. Deze modules zijn verder geoptimaliseerd voor de CD 60 zodat stroom nauwkeuriger wordt geleid. Hierdoor is er minder vervorming bij hoge frequenties dan bij zijn voorganger. Naast cd-afspeelkwaliteit biedt de speler ook het gemak van een USB-A-poort aan de voorzijde. Hij speelt een ruim aanbod aan digitale bestanden af, zoals MP3, WMA, AAC en WAV, FLAC, HD, ALAC, AIFF (tot wel 192-kHz/24bit) en DSD (tot wel 5.6-MHz) vanaf een aangesloten USB-apparaat.

De cd-speler bevat een nieuw D/A converter (DAC) (tot wel 192-kHz/24bit en DSD 5.6-MHz). Een bijkomend voordeel van de DAC is dat kritische luisteraars kunnen kiezen tussen twee filteropties, waarbij filter 1 een zachte roll-off levert, terwijl filter 2 een scherpere roll-off biedt voor een preciezer beeld.

De CD 60 erft ook de Marantz HDAM-SA2 hoofdtelefoon versterkerschakeling met drie standen (laag/midden/hoog) voor een match met vrijwel elke koptelefoon. De koptelefoonversterker kan ook uitgeschakeld worden wanneer deze niet gebruikt wordt, waardoor ongewenste verstoring wordt voorkomen.

De Marantz CD 60 cd-speler is vanaf juni verkrijgbaar. De adviesprijs is 799 euro.