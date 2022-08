LG’s Tone Free T90 oordopjes met Dolby Head Tracking en spatial audio

Het vlaggenschipmodel in de LG Tone Free-serie is de nieuwe T90. Dankzij verschillende upgrades levert de T90 niet alleen een uitstekende geluidskwaliteit, maar ook een diepe bas. De oortjes zijn wederom gemaakt in samenwerking met Meridian en daarbij is gekozen om gebruik te maken van het materiaal grafeen. Dit moet ervoor zorgen dat vibraties tot het minimum beperkt blijven waardoor volgens LG een kraakhelder geluid met een indrukwekkende bas voortgebracht kan worden.

Dolby Head Tracking

De LG Tone Free T90 zijn de eerste Dolby Atmos-oordopjes die ook Dolby Head Tracking ondersteunen. Het geluid wordt hierbij aangepast aan de hoofdbewegingen voor een natuurlijk en ruimtelijk geluid. Het simuleert dat de luisteraar echt in het midden van het geluid zit bij muziek, een scene van een film of midden een game terecht komt. LG garandeert ruimtelijke audio boordevol detail, diepte en helderheid. ANC is ook aanwezig om vervelende geluiden van buiten weg te filteren. De drie microfoons moeten ook zorgen voor een optimale geluidskwaliteit bij het bellen met de oortjes in.

De oplaadcase van de T90 is een speciale UVnano oplaadcase, waarbij UV-C-licht helpt om de oordopjes schoon te houden en 99,9 procent van de bacteriën worden gedood tijdens tien minuten opladen. En over dat opladen gesproken. Een enkele lading geeft 9 uur muziek luisteren, tot 27 uur met de oplaadcase erbij. De oplaadcase biedt ook de mogelijkheid om een usb-c naar aux-kabel te gebruiken, zodat de oplaadcase werkt als zender om de draadloze oortjes te gebruiken op de loopband in je sportschool, het in-flight entertainmentsysteem in een vliegtuig of gewoon op een radio thuis.

Advertentie

LG introduceert daarnaast de goedkopere TF8 in de Tone Free Fit-serie. Dit zijn oordopjes voor mensen met een actieve levensstijl met ANC, de UVnano-oplaadcase, IPX7 en een batterij tot 30 uur.

Prijs en beschikbaarheid

De LG Tone Free T90 lanceert in september in de Verenigde Staten. Een releasedatum voor Europa is op dit moment nog niet bekend, maar kijkend naar eerdere modellen in de Tone Free-serie zullen deze oordopjes naar alle waarschijnlijkheid ook hier verschijnen. Prijzen zijn nog niet bekend.