LG komt met drie nieuwe TONE Free FP Series earbuds

Volgens LG zijn de nieuwe draadloze oordopjes in de TONE Free FP series speciaal voor actieve mensen. Ze komen met actieve noise cancellation, Meridian-tuned geluid en UVnano oplaadcases. Wat is dat laatste nu precies? De UVnano oplaadcases reinigen de oordopjes. Ze moeten de aanwezige bacteriën met 99,9 procent verminderen binnen vijf minuten. Dit moet irritaties van het oorkanaal flink verminderen. Deze speciale case vind je alleen bij de FP8 en FP9, niet op de FP5. De oordopjes zijn gemaakt van een hypoallergene gel, wat ook het risico op infecties moet verminderen.

Meridian is verantwoordelijk voor de audio en nieuw binnen de serie is Headphone Spatial Processing van Meridian Audio. Zo moet de gebruiker helemaal omringt worden door geluid dat uit alle richtingen lijkt te komen. De drivers zijn iets groter gemaakt, alhoewel de details verder ontbreken. De bas heeft tevens een upgrade gekregen en moet krachtiger zijn zonder in te moeten leveren op de helderheid of het detail. Alle drie de modellen zijn uitgerust met drie microfoons en actieve noise-cancellation om achtergrondgeluiden weg te filteren. Ook is er een ‘Whisper Mode’. Je kunt een oordopje dicht bij je mond houden en als microfoon gebruiken als je wat meer privacy nodig hebt.

De LG TONE Free series werken samen met de TONE Free-app van LG. Hier vind je de equalizer om het geluid aan te passen, kun je de touch controls bewerken en vind je een mogelijkheid om je oordopjes te lokaliseren wanneer je ze kwijt bent. De FP9 is het high-end model. De oplaadcase van deze oordopjes kan ook als bluetoothadapter dienen. Deze plug je in een normale headphone jack. Zo kun je tijdens een reis in het vliegtuig gewoon van je eigen FP9 genieten.

Specificaties LG TONE Free FP series

Eigenschappen FP9 FP8 FP5 ANC Ja Ja Ja UVnano Ja Ja Nee Medical-grade ear gels Ja Ja Ja Sound Solution Meridian Meridian Meridian 3D Sound Stage Ja Ja Ja Plug & Wireless Ja Nee Nee Microphones 3 mics 3 mics 3 mics Ambient Mode/ Chat Mode Ja Ja Ja Multi Pairing Ja Ja Ja Swift Paring Ja Ja Ja Wireless Charging Nee Ja Nee Battery Life (ANC off) Up to 24 hours

Earbuds 10 hours Up to 24 hours

Earbuds 10 hours Up to 22 hours

Earbuds 8 hours IP Rating IPX4 IPX4 IPX4 OS Compatibility Android / iOS Android / iOS Android / iOS Colors Charcoal Black

Pearl White

Haze Gold Charcoal Black

Pearl White

Haze Gold Charcoal Black

Pearl White

Prijs en beschikbaarheid

De LG TONE Free FP series moeten binnenkort verschijnen, alhoewel een exacte datum niet is gegeven. De FP5 gaat 129 euro kosten. De FP8 179 euro en de FP9gaat 199 euro kosten.