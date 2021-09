LG XBOOM 360 partyspeaker maakt een feestje met geluid én licht

LG heeft een nieuwe toevoeging aan het assortiment partyspeakers aangekondigd. Dit keer geen schreeuwerige speaker met felle neonverlichting, maar een partyspeaker met iets meer klasse. De LG XBOOM 360 partyspeaker combineert omnidirectioneel 360 graden geluid met ‘Mood Lighting’. LG’s gepatenteerde technologie creëert een 360 graden panorama geluid. Je hoeft dus niet het juiste plekje op te zoeken om het beste van de muziek te kunnen genieten, want de speaker geeft het geluid in 360 graden uit. De LG XBOOM 360 beschikt over een 5.25-inch woofer en 2-inch tweeter en ondersteunt bluetooth, usb en heeft een aux-in. De 29Wh-batterij moet zorgen voor tien uur lang muziek zonder opladen. Volledig opladen duurt vijf uur.

Hoe we deze partyspeaker het beste kunnen omschrijven? Waarschijnlijk als een lantaarntje, ook mede dankzij het handvat en de verlichting. De speaker beschikt over een fijne stof over de behuizing voor wat extra luxe. De Mood lighting kan ambient- en nature-kleuren weergeven voor de juiste sfeer, maar wie dat wil kan ook helemaal losgaan met de party presets en de party strobe voor een disco-effect. De draadloze speaker is via bluetooth te verbinden met je Android- of iOS-apparaat en ondersteunt de audioformaten SBC en AAC.

Prijs en beschikbaarheid

De LG XBOOM 360 komt later deze maand naar ‘key markets’ toe. Of daar ook de Benelux onder valt is nog onduidelijk. In dollars moet je denken aan een adviesprijs van 399,99 en qua kleuren zijn beige, burgundy, zwart en groen straks beschikbaar.