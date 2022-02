Komt Sonos binnenkort met een eigen koptelefoon?

De geruchten over een koptelefoon van Sonos gaan al enige tijd rond. Vorig jaar nog werd er een Sonos-koptelefoon gespot in een patentaanvraag. Zo zou dit model volgens de toen rondgaande geruchten een bluetooth-koptelefoon met noise cancelling moeten worden. Vervolgens bleef het echter stil. Gisteren kwam naar buiten dat Sonos een startup heeft overgenomen die mogelijk wel eens te maken kan hebben met de ontwikkeling van een eigen koptelefoon.

Sonos heeft in november T2 Software overgenomen, zo bericht Protocol.com. T2 Software werkte aan het implementeren van Bluetooth LE Audio, een nieuwe standaard die een hogere kwaliteit audio over bluetooth moet kunnen versturen, terwijl het batterijverbruik verder geoptimaliseerd wordt. Het bedrijf heeft de overname na vragen overigens ook publiekelijk bekendgemaakt, maar weigert verder commentaar te geven over de ontwikkeling van een nieuw product.

Bluetooth LC3 audiocodec

En ja, waar heb je Bluetooth LE Audio precies voor nodig? De nieuwe premium koptelefoon van Sonos lijkt daar uitermate geschikt voor te zijn. T2 Software werd opgericht in 2018 door Tim Reilly, een man die zijn sporen in de wereld van bluetooth al lang en breed verdiend heeft. Hij verkocht zijn vorige bedrijf aan Qualcomm voordat hij aan het avontuur van T2 Software begon. Voor de overname door Sonos in november heeft T2 Software overigens al zaken gedaan met Bose. Recent werkte T2 Software aan de implementatie van Bluetooth LC3, een audiocodec voor de nieuwe Bluetooth LE Audio-standaard. De codec moet zorgen voor hogere kwaliteit audio, zelfs op lagere bitrates en zorgt daardoor voor minder energieverbruik. Komt Sonos binnenkort met de officiële aankondiging van de nieuwe premium koptelefoon? Het zou zomaar kunnen.