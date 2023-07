Klaar voor de zomer met de nieuwe draadloze oordopjes en koptelefoon van JBL (Adv)

JBL Tour One M2

Heb je liever een over-ear koptelefoon in plaats van oordopjes? Dan is de JBL Tour One M2 hét model voor jou. Deze koptelefoon maakt gebruik van JBL’s beste hybride True Adaptive ANC met JBL Pro-tuned drivers voor het allerbeste geluid. De noise cancelling past zich automatisch en in realtime aan en filtert dat vervelende achtergrondgeluid gewoon weg, zodat je ongestoord van je reis kunt genieten. Je hoeft je ook geen zorgen te maken over een groot object in je koffer of rugzak, want dit model is compact en heeft een opvouwbaar ontwerp. Deze koptelefoon weegt slechts 268 gram en dankzij de opbergcase neem je dit model gemakkelijk mee in je handbagage.

De 40 mm dynamische drivers zijn afgestemd door legendarisch JBL Pro-geluid. JBL Spatial Sound en Personi-fi 2.0 zijn ook hier aanwezig. Over opladen hoef je je geen zorgen te maken. Je hebt de beschikking over 50 uur totale muziekweergave. Ook met ANC aan kun je 30 uur luisteren. Vergeten op te laden voor je reis? Snel even 10 minuten opladen staat garant voor 5 uur muziek luisteren. Uiteraard zijn ook telefoongesprekken geen enkel probleem dankzij 4-mic technologie met VoiceAware.