Review: Mission 770 – Universeel inzetbaar

Mission is voor veel ‘oudere’ muziekliefhebbers een bekende naam. Opgericht in 1977 in Huntingdon gelegen in Groot-Brittannië. Drie speerpunten die Mission vanaf de oprichting hanteert zijn het gebruik van innovatieve materialen voor de kast en de luidsprekerunits, een snelle gedetailleerde, onderhoudende weergave en niet onbelangrijk: value for money. In de late jaren ’70 was Farad Azima, oprichter en CEO van Mission, zeer onder de indruk van de legendarische Spendor BC1-luidspreker maar wilde proberen deze speaker te verbeteren. Met als resultaat het iconische model 770. Uitgevoerd met een 20 cm polypropyleen woofer en een 25 mm plastic tweeter en een basreflexpoort van karton ter ondersteuning van de laagweergave. Een kast gemaakt van spaanplaat gedempt met bitumen en als grote blikvanger en onderscheidend onderdeel een witte baffle voorzien van de merknaam en het typenummer. Visueel lijkt de nieuwe 770 nagenoeg gelijk aan zijn illustere voorganger. Technisch is het echter een heel ander verhaal. Om te kunnen voldoen aan de hedendaagse eisen ten aanzien van, onder andere, dynamiek en verwerken van vermogen werd het complete ontwerp onder de loep genomen. „

Echter wel met de kernwaarden van Mission en het oorspronkelijke geluid in het achterhoofd. De volledig nieuwe 20 cm woofer is vele malen stijver dan het origineel door het combineren van polypropyleen met mineralen. De reflexpoort is aangepast om de luchtverplaatsing te optimaliseren en vervorming te voorkomen. Voor de tweeter wordt een 28 mm microfiber soft dome toegepast die optimaal matcht met de woofer. Met de beschikbaarheid van moderne software waren de ontwerpers in staat een beter wisselfilter te ontwikkelen maar de eenvoud van het oorspronkelijke model te handhaven. Om al deze fraaie onderdelen optimaal te laten presteren wordt de kast nu gemaakt van een sandwich van MDF en spaanplaat, verbonden met een lijm die een hoge mate van demping kent. Gebleven is de zo kenmerkende witte baffle inclusief merknaam en type. In vergelijk met de hedendaagse trend van slanke vloerstaande luidsprekers, veelal met een afgeronde kast, is deze Mission 770 een compleet ander verhaal. De forse rechthoekige kast, formaat 59 x30 x 30 cm, weegt negentien kilo. De bijbehorende stand weegt 8 kilo en meet 44,5 x 30 x 30 cm waardoor de totale hoogte inclusief luidspreker op een ruime meter uitkomt. Mission geeft een frequentiebereik op van 42 Hz tot 20 kHz en een rendement van 88 dB. Naar keuze kan de 770 in walnoot of zwart fineer geleverd worden en de afwerking daarvan is uitstekend te noemen. De fabrikant adviseert om tijdens het gebruik van de speakers de meegeleverde fronten te verwijderen voor het beste resultaat. Aan de achterzijde is een set single-wire luidsprekerterminals te vinden die zowel blanke draad, spades als banaanstekkers accepteert.