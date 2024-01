Jabra kondigt updates aan voor Elite 8 Active en Elite 1

De eerste updates zijn in januari beschikbaar. Vanaf dat moment bevatten de oordopjes een gemakkelijke aan- en uitknop voor Adaptive ANC, HearThrough en Sidetone functies, met nieuwe voice tone prompts. Dit maakt nog betere interactie mogelijk en stelt gebruikers in staat om hun oordopjes aan te passen naar individuele voorkeuren. Gebruikers kunnen ook de apparaat naam van hun oordopjes aanpassen.

In maart kunnen gebruikers een optimalisatie verwachten van de gesprekshelderheid voor de Elite 10 in drukke omgevingen zoals kantoren, restaurants en drukke straten. Jabra’s nieuwste algoritme voor ruisonderdrukking identificeert en filtert achtergrondstemmen, wat ononderbroken gesprekken garandeert.

Jabra’s verbeteringen aan de Adaptive ANC op de Elite 8 Active in combinatie met HearThrough zijn nog effectiever als het hard waait. Dit komt door de verbeterde technologie voor windruisdetectie.

De updates worden in twee fases uitgerold, de eerste in januari 2024 en de tweede in maart 2024. Dit gebeurt via de Sound+ app middels een draadloze update zonder extra kosten, zodat de updates beschikbaar zijn voor bestaande en nieuwe klanten.