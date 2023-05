iEar’ invites: KEF & Dynaudio

KEF en Dynaudio hebben veel gemeen en staan op één punt lijnrecht tegenover elkaar. Eén overkomst is dat beide luidsprekerfabrikanten hun producten volledig in eigen beheer ontwikkelen en fabriceren. Normaal toch voor een luidspreker fabrikant denk je nu, maar niets is minder waar. Een andere overeenkomst is dat beide merken passieve productlijnen bieden in het midden segment, het hogere midden segment en in het high-end segment. Daarnaast hebben beide merken een zeer succesvolle actieve, draadloze productlijn en met die combinatie maken ze zich uniek tov. de meeste andere luidspreker fabrikanten.

Een overeenkomst die er zeker niet is, is het klankkarakter van beide merken. Hierin blinken beide uit in ieder hun eigen zeer herkenbare sound. Voor ieder wat wils dus. Alle mogelijkheden die beide merken te bieden hebben zullen op 2 & 3 juni gedemonstreerd gaan worden, waarbij de medewerkers van KEF en Dynaudio ook uitleg zullen geven over alle ins-en-outs van hun producten.

KEF

Opgericht in 1961 door Raymond Cooke in het Verenigd Koninkrijk is KEF sedert dien wereldwijd één van de toonaangevende luidsprekerfabrikanten. Continu bezig met de evolutie van haar technologieën, zoals de befaamde Uni-Q technologie, maar ook voortdurend bezig met nieuwe technologie. Eén van haar laatste paradepaardjes is MAT (Metamaterial Absorption Technology). Deze techniek past KEF inmiddels toe in haar betere productlijnen: Blade & Reference (sinds vorig jaar), KEF LS60 Wireless (eveneens sinds vorig) jaar en sinds kort wordt MAT ook toegepast in de recent gelanceerde nieuwe R-serie. Deze productlijnen zullen natuurlijk dan ook uitgebreid aan bod komen, gedurende de luistersessies.

Dynaudio

Deze Deense luidspreker fabrikant werd in 1977 opgericht door Wilfried Ehrenholz. Ook deze fabrikant ontwikkelde en fabriceerde haar speakerdrivers van meet af aan zelf. Deze werden zo goed gevonden, dat ze in het verleden ook dikwijls werden uitgeleend aan andere speakerfabrikanten. Om het Dynaudio product echter authentiek en exclusief te houden, zijn de eigen speakerdrivers alweer heel wat jaren alleen voorbehouden aan de eigen Dynaudio speakers. Een fenomeen inmiddels is de befaamde Esotar tweeter, waarvan de 3e generatie heden ten dage wordt toegepast in de Confidence serie toplijn en de improved 2e generatie in de Contour serie. Zeer uniek in de actieve speakerlijn Focus is de toepassing van Dirac Live, waarmee een ultieme draadloze prestatie bereik kan worden. Ook dit alles zal aan bod komen, gedurende de demonstraties.

Het beloven dus gezellige, leerzame en vooral leuk dagen te worden. Wil je bij één van de luistersessies aanwezig zijn, meld je dan even op de website van iEar’:

