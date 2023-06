Bluetooth en je apparaten

Bluetooth is een standaard die inmiddels door nagenoeg alle (mobiele) apparaten ondersteund wordt. De kans is heel groot dat je tablet, je smartphone en je laptop over bluetooth beschikken. Simpel gezegd is het een communicatieprotocol waardoor twee apparaten met elkaar kunnen praten en data kunnen uitwisselen.Voorheen was het leggen van een bluetooth-verbinding een complex proces maar tegenwoordig kun je twee bluetooth-apparaten, een zender en een ontvanger, binnen enkele seconden met elkaar koppelen. Het is een kwestie van bluetooth inschakelen, op de zender (je mobiele apparaat) de ontvanger in de bluetooth-opties selecteren en de verbinding tot stand brengen, Vervolgens kan vrijwel direct muziek richting de ontvanger (speaker) gestreamd worden.

Er zijn nog wat zaken die je moet weten over bluetooth. Zo heeft het protocol een beperkt bereik. Meestal kun je tot maximaal 10 meter van je speaker zitten totdat de verbinding verbroken wordt. In de meeste gevallen wordt de verbinding niet automatisch hersteld wanneer je weer binnen die 10 meter komt. Ook is bluetooth niet merkgebonden; heb je bluetooth op je toestel dan kun je communiceren met een bluetooth-ontvanger, ongeacht het merk. Daarbij hoeven de zender en de ontvanger elkaar niet fysiek te zien. Je kunt je smartphone gewoon in je zak houden of je laptop binnen leggen wanneer de verbinding tot stand gebracht is.

De kwaliteit van het weergegeven materiaal is grotendeels afhankelijk van de kwaliteit van de verbinding, de stream. Er worden verschillende codecs gebruikt om het materiaal te verzenden van de zender naar de ontvanger, middels bluetooth. We behandelen ze niet allemaal en zeggen je eigenlijk dat je moet zoeken naar een bluetooth-speaker met bluetooth aptX. Dit is momenteel de beste codec om twee apparaten met bluetooth muziek te laten streamen. Gelukkig beschikken tegenwoordig de meeste mobiele apparaten en de meeste speakers over deze codec.