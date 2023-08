Samsung brengt Bluetooth Auracast naar televisies

Bluetooth Auracast is onderdeel van de Low Energy Audio-extensie die in 2022 gelanceerd werd voor het Bluetooth-protocol. Hiermee wordt het mogelijk om een ongelimiteerd aantal Auracast compatibele ontvangers te koppelen aan een Auracast-signaal van een Auracast-zender. Simpel gezegd; je kunt een onbeperkt aantal compatibele Bluetooth-headsets of -speakers koppelen aan een bron die Auracast ondersteunt.

Iedere headset of speaker krijgt dan hetzelfde signaal toegestuurd, maar er zijn al mogelijkheden om verschillende signalen naar verschillende ontvangers te sturen, bijvoorbeeld voor vertalingen.

Samsung rolt volgende maand een update uit waarmee Auracast toegevoegd wordt aan de Galaxy Buds2 Pro en een aantal 8K- en 4K-televisies die in 2023 op de markt gebracht zijn. De verwachting is dat Auracast volgend jaar op meerdere televisies, speakers, headsets en receivers zal verschijnen.