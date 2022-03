Devialet lanceert premium Dione soundbar met Dolby Atmos

De soundbar beschikt over verschillende audiotechnologieën waarmee de audiokwaliteit naar een hoger niveau getild moet worden. Zo wordt Devialet’s SPACE-techniek gebruikt om alle soorten audio op te waarderen naar ‘3D Dione 5.1.2 audio’. Advanced Dimension Experience (ADE) maakt gebruik van audiobeams die het 3D-effect in de ruimte moeten verzorgen, terwijl Adaptive Volume Level (AVL) een dynamische equalizer inschakelt.

De Devialet Dione kan op een meubel geplaatst worden of aan de muur gehangen worden. De interne gyroscoop herkent de positie en past hier de audioweergave op aan. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een kamerkalibratie uit te voeren via de Devialet-app. Er zijn vier luistermodi aanwezig: Movie, Spatial, Voice en Music. Voor de bediening zijn er knoppen aan de linkerkant te vinden, waaronder volume en play/pause, bluetooth pairing en aan-uitzetten van room calibration microphones, alsook een tweetal leds om die kamerkalibratie en de status van het apparaat aan te geven.

De Dione, met Devialet Intelligent Processor skills, een bandwith van 30Hz tot 21kHz en 950 Watt aan vermogen voor een impact van 101 dB is eigenlijk gewoon een Phantom in het jasje van een soundbar. Maar dan voorzien van room calibration scan om de weergave aan te passen aan de ruimte, flexibele plaatsing en de ORB central speaker (dat golfballetje in het midden) – die voorzien is van één actieve en twee passieve drivers en flexibel te draaien is voor de juiste positionering.

Natuurlijk mogen AirPlay 2, Spotify Connect, UPnP en bluetooth 5.0 niet ontbreken. Daarnaast is de soundbar voorzien van HDMI 2.1 eARC zodat een eenvoudige verbinding met de tv gemaakt kan worden. De Dione soundbar is per direct te koop voor een prijs van 2.190 euro.