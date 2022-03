Denon komt met draadloze Denon Home Subwoofer

Denon introduceert een draadloze subwoofer in zijn Denon Home-serie. De subwoofer is bedoeld om aan te sluiten aan de Denon Home Soundbar 550 voor extra bas. Denon belooft een krachtige, gedetailleerde bas uit een compacte behuizing.

De subwoofer kan ook worden aangesloten aan andere draadloze Denon Home-luidsprekers. Zo kan bijvoorbeeld een 5.1 surround sound-ervaring worden gecreëerd. De subwoofer kan via een stopcontact worden aangesloten en vervolgens via wifi verbinding maken. De 8 inch subwoofer heeft een vierkant design en is met stof bekleed, zodat hij past bij de soundbar uit de Home-reeks van het merk.

Denon Home Subwoofer

De technische mogelijkheden van het apparaat kunnen worden aangepast in de HEOS-app, zodat je het geluid kunt aanpassen aan de akoestiek van de ruimte. Zo kunnen het output level, het low-pass filter en de fase worden aangepast in deze app. Uiteindelijk is de subwoofer bedoeld om de hele ruimte te vullen met geluid. Via de app is het mogelijk om apparaten door het hele huis dezelfde muziek te laten afspelen, ongeveer zoals het systeem van Sonos werkt.

Daarbij is er toegang tot diverse streamingdiensten voor muziek. Denk daarbij aan Spotify, Amazon Music HD, Deezer en TIDAL. Via wifi, AirPlay 2 of Bluetooth kunnen bovendien bestanden vanaf je telefoon worden verzonden voor afspelen op de Denon-subwoofer en overige Denon-apparatuur. Via de USB-poort is het ook mogelijk om hoge resolutiebestanden af te spelen, waaronder 192kHz/24-bit en DSD 2.8/5.6MHz.

Soundbar

De soundbar van Denon hebben we op FWD al eerder besproken: “De DHT-S517 lijkt eerder bedoeld als een makkelijke upgrade voor wie zijn Netflix-avond met iets meer detail en grootsheid op vlak van audio wil beleven. Het is niet zozeer een soundbar die de ambitie heeft om in de buurt van een grootse thuisbioscoop te komen. (…) Het is een goede keuze om een doorsnee tv-avond net iets beter te maken, vooral op vlak van verstaanbaarheid. De Dialog Enhancer is op dat vlak een nuttige toevoeging. Zoek je een machtige surroundweergave waarbij de pannen van het dak worden gespeeld, dan is iets hoger mikken toch aangewezen.” Hopelijk kan de subwoofer dat verbeteren.

De Denon Home Subwoofer is vanaf nu verkrijgbaar voor 499 euro.