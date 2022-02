Review: Denon DHT-S517 – Dolby Atmos uit een compacte soundbar

Goed, binnen grenzen

We sluiten de DHT-S517 aan op onze LG OLED55C9 in de woonkamer. Lang zijn we daar niet mee bezig, want qua instellen valt er niet veel te doen. HDMI-CEC-communicatie gaat vlot, de tv en de soundbar koppelen zonder problemen met elkaar. Ook een aangesloten Apple TV 4K communiceert probleemloos met de Denon en de LG. We kunnen bijvoorbeeld met de Apple-remote het volume regelen. Aangezien er geen netwerkgedeelte is aan deze soundbar (en geen bijhorende app) zijn we daarmee al rond. Verliepen soundbartests altijd maar zo vlot!

Bij het testen moet je soms films ondergaan die niet zo denderend zijn, maar wel beschikken over een goede soundtrack. Mooi voorbeeld: ‘Eternals’ (Dolby Atmos, Disney+), aangeleverd via een Apple TV die we op de HDMI-ingang van de soundbar hangen. De Marvel-films hebben steeds meer last om een vernieuwend verhaal neer te zetten, en dat is hier ondanks een diverse cast met veel grote namen zeker het geval. We bijten door, want de apocalyptische eindstrijd is spectaculair, met vulkaanuitbarstingen en eilanden (ahum, vingers) die uit de zee opstijgen. Echte omhulling met geluidseffecten die doorheen de kamer te horen zijn krijg je niet bij soundbars uit deze klasse, wegens een gebrek aan speakers achteraan, maar de Denon creëert vooraan aan het scherm wel een grote en betrekkelijk open soundstage die in de hoogte doorloopt. Dat geeft wel een machtige ervaring bij gemiddelde geluidsvolumes, waardoor de epische muziek als de Eternals één worden met Tiamut fraai de kamer vult. Draaien we de volumeknop verder openen dan wordt het vooral luid, en hoor je wel dat de kleine subwoofer in de problemen komt en het dynamische verdwijnt. Het begint dan snel hard te klinken. Dat is niet atypisch in deze klasse, soundbars zoals de DHT-S517 zijn niet zoals duurdere modellen bedoeld om echt een thuisbioscoop achterna te gaan.

Wat zeker niet wil zeggen dat de Denon-soundbar faalt als tv-upgrade. Het verschil met de competente tv-speakers van de C9 is groot bij ‘The Power of the Dog’ (Dolby Atmos, Netflix), de grote Oscar-kanshebber die Benedict Cumberbatch een heel andere, nijdigere rol dan gewoonlijk laat aannemen. De sfeer van de einddagen van het Wilde Westen wordt goed overgebracht, met een weidse presentatie van ondersteunende geluidseffecten, zoals de wind over de prairie en het geloei van koeien. De vele dialogen worden relatief helder en onderscheiden gepresenteerd, en de DHT-S517 weet de spaarzame muzikale tonen hoog boven het scherm te plaatsen. We krijgen in elk geval een behoorlijk realistische indruk van hoe een gigantische kudde runderen klinkt – denken we toch. Het is wel de moeite om de verschillende geluidsmodi te proberen, hoewel wij toch meestal de Pure-modus het evenwichtigste vonden. We nemen er ook de achtervolging in Noorwegen uit ‘No Time to Die’ (Dolby Atmos, UHD Blu-ray) bij. Zodra Bond een mistig bos inrijdt, krijg je een heel apart geluidsopbouw te horen. Het is een mooie demonstratie van hoe Atmos niet enkel spectaculaire effecten boven je kan leveren, maar soms veel sfeer en een ruimtelijk 3D-karakter toevoegt. De DHT-S517 komt betrekkelijk goed uit deze test. We hebben niet helemaal die ervaring van in een groot bos te staan, de motorfietsen van de achtervolgers klinken wel wat verder weg en ver van het scherm. Er is dus wel een zekere driedimensionaliteit. Als een motorrijder plots in beeld komt en wordt afgeknald, weergalmt de schoten vrij lang en overtuigend na. Omdat we de indruk krijgen dat de soundbar bij heel drukke scenes wat de controle verliest, vrezen we voor het ergste bij gaming. Een sessie ‘Halo Infinite’ verrast echter. Het sfeervol koorgezang komt heldhaftig over, tijdens shootouts knalt de actie en is er een degelijk immersiegevoel.

Op muzikaal vlak is het verhaal heel gelijkaardig als bij films. Als we muziek via Apple Music afspelen op de Apple TV, dan klinkt het betrekkelijk goed aan lagere en normale geluidsvolumes. Ga je luider, dan wordt het wat dichtgeknepen en dynamisch platter. De viool van Anne-Sophie Mutter bij ‘Devil’s Dance’ op John Williams in Vienna zweeft nog mooi in de kamer, als heel het filharmonische orkest zich in het nummer gooit klinkt het toch rommelig. De Denon doet het heel wat beter bij sterk producete popmuziek. Adele’s stem en de piano staan mooi centraal op ‘Easy on Me’ bijvoorbeeld, en ook met de nieuwe tracks van Bastille is niets mis. Een leuke playlist in de achtergrond afspelen, dat kan geen probleem zijn voor deze Denon.