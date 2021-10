Denon introduceert nieuwe S-serie av-receivers met 8K en HEOS

Denon AVR-S660H / AVC-S660H

De Denon AVR-S660H is een 5.2-kanaals av-receiver en levert 75W per kanaal versterking (8 ohm, 20Hz-20kHz, THD: 0,08%, 2ch. aangedreven). De receiver ondersteunt Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio en lossless soundtrack-weergave. De AVR-S660H beschikt over de nieuwste HDMI-specificaties, zoals 8K/60Hz en 4K/120Hz pass-through mogelijkheden op de drie HDMI-ingangen tot 40Gbps. Ook Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Dynamic HDR en HLG worden ondersteund, evenals 8K upscaling en HDCP 2.3 ondersteuning. De AVR-S660H biedt ook HEOS Built-in multi-room muziekstreaming. De AVC-S660H beschikt over dezelfde functies, maar is een pure av-versterker zonder FM-tuner.

Denon AVR-S760H

De Denon AVR-S760H is een 7.2-kanaals av-receiver. Dit model beschikt over de nieuwste 3D-surroundformaten, waaronder Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X en DTS Virtual:X. Daarnaast zijn 4K- en 8K HDMI in- en uitgangen aanwezig en HEOS Built-in multiroom muziekstreaming. De receiver komt met zeven kanalen versterking van 75 W per kanaal (8 ohm, 20Hz-20kHz, THD: 0,08%, 2ch driven). Gebruikers kunnen een 5.1.2 Dolby Atmos-systeem samenstellen door hoogte- of inbouw-luidsprekers te installeren, of Dolby Atmos-hoogte-luidsprekers bovenop bijpassende vloerstaande luidsprekers of boekenplankluidsprekers.

De AVR-S660H, AVC-S660H en AVR-S760H zijn aan te sluiten via eARC (Enhanced Audio Return Channel) om ongecomprimeerde en objectgebaseerde audio van de tv naar de receiver te brengen via een enkele HDMI-kabel. Alle HDMI-ingangen (6 in/1 uit) beschikken over 4:4:4 Pure Color-subsampling, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic HDR en BT.2020 pass-through ondersteuning. Gebruikers kunnen ook gebruikmaken van 8K upscaling op alle ingangen en HDCP 2.3. Gamers hebben ook een groot aantal technologieën tot hun beschikking, waaronder: 4K/120Hz pass-through, Variable Refresh Rate (VRR), Quick Frame Transport (QFT) en Auto Low Latency Mode (ALLM).

Advertentie

De Denon AVR-S660H, AVC-S660H en AVR-S760H zijn compatibel met Apple AirPlay 2 voor iPhone-gebruikers, terwijl de USB-poort op het voorpaneel audioweergave biedt van andere audioformaten met hoge resolutie (WAV, FLAC, ALAC en DSD 2.8/5.6 MHz-bestanden). Draadloze connectiviteit met populaire streaming muziekdiensten zoals Spotify, Amazon Music HD, Tidal en meer zijn ook toegankelijk via Bluetooth of HEOS Built-in technologie. Met HEOS Built-in kunnen de receivers overal in huis draadloos muziek streamen via compatibele HEOS Built-in producten zoals draadloze Denon Home 150/250/350/550 draadloze speakers. De nieuwste modellen zijn uitgerust met een phono-ingang en met dubbele subwooferuitgangen.

Alle nieuwe modellen maken gebruik van Audyssey MultEQ-technologie voor akoestische kalibratie van het systeem. De technologie detecteert de grootte, het type en de configuratie van de gebruikte luidsprekers en meet hun respons in maximaal zes luisterposities voor optimale prestaties. Met de AVR-S760H kunnen luisteraars de instellingen verder naar wens aanpassen via de geavanceerde Audyssey MultEQ Editor-app, die te koop is in de iOS- en Android-winkels. Met “Dialog Enhancer” kunnen gebruikers het dialoogniveau tijdens de weergave aanpassen, terwijl een nieuw toegevoegde HDMI-signaalinformatiefunctie gebruikers in staat stelt te bevestigen of 8K60- of 4K120-signalen of andere HDR-formaten door de receiver worden doorgegeven. Bovendien biedt de AVR-S760H een “Dual Speaker Presets”-functie, waarmee gebruikers twee verschillende luidsprekerconfiguraties en Audyssey-instellingen kunnen opslaan en daar tussen kunnen schakelen. De nieuwe S-Serie AVR’s werken ook met Amazon Alexa, Google Assistant en Apple Siri voor spraakbediening.

Prijzen

De Denon AVC-S660H, AVR-S660H en AVR-S760H zijn per direct verkrijgbaar voor respectievelijk 529 euro, 549 euro en 619 euro.