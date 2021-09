Eind vorig jaar bleek dat av-receivers van onder meer Marantz en Denon een probleem met de HDMI 2.1 chipset hebben. Uit diverse tests bleek dat deze chip, gemaakt door Panasonic Solutions, bij het verwerken van 4K120 signalen een zwart beeld geeft. Omdat een firmware-update hiervoor niet helpt komen Denon en Marantz nu met een HDMI-switch die het probleem oplost.

HDMI-switches voor 8K en 4K120

De VS3003 switch van Marantz en AVS-3 switch van Denon hebben een compact design en zijn daardoor eenvoudig te plaatsen. In breedte en diepte is de switch niet groter dan een Blu-ray-doosje, met een voorpaneel van geborsteld aluminium en een kleine draagbare IR-afstandsbediening om tussen de ingangen te schakelen.

Bovendien is de switch compatibel met HDMI-CEC, zodat hij automatisch wordt in- en uitgeschakeld en van ingang wisselt zodra HDMI-CEC is ingeschakeld op alle aangesloten HDMI-apparaten, waaronder de switch, AV-receiver, TV en aangesloten 8K-bronapparaten. Bovendien kan de switch ook worden bediend via de afstandsbediening van de AV-receiver, als een gebruiker die optie verkiest boven een speciale IR-afstandsbediening of HDMI-CEC.

De VS3003 en AVS-3 worden geleverd met afneembare muurbeugels en een IR-repeatermogelijkheid voor rekinstallaties, plaatsing uit het zicht of AV-meubels die een IR-receiver kunnen blokkeren.

De Marantz VS3003 is compatibel met de volgende apparaten:

Marantz AV8805A

Marantz AV7706

Marantz SR8015

Marantz SR7015

Marantz SR6015

Marantz SR5015 / DAB

Marantz NR1711

De Denon AVS-3 is compatibel met de volgende apparaten:

Denon AVC-A110

Denon AVC-X8500HA

Denon AVC-X6700H

Denon AVC-X4700H

Denon AVC-X3700H

Denon AVR-X2700H / DAB

Denon AVR-S960H

Beschikbaarheid

De HDMI switches van Marantz en Denon zullen in oktober 2021 beschikbaar zijn voor een adviesprijs van 199 euro.