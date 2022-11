Teufel lanceert Real Blue TWS 2: draadloze oordopjes met ANC

De Teufel Real Blue TWS 2 zijn de tweede generatie van de Real Blue draadloze oordopjes. Ze zijn uitgerust met hybride active noise cancelling voor het filteren van de omgeving. Dat werkt ook andersom, waarbij je het geluid van buiten juist naar binnen kunt brengen. Je kunt met één druk op de knop de transparantiemodus activeren. De oortjes zijn uitgerust met touchbediening op de oorschelpen. Hier kun je dus de transparantiemodus in- of uitschakelen, maar ook het volume wijzigen, telefoontjes aannemen of een spraakassistent activeren. Er is ondersteuning voor Google Assistant en Siri.

De oortjes zijn uitgerust met bluetooth 5.2 met AAC voor het streamen van muziek in cd-kwaliteit. Lineaire HD-drivers met grote membranen van 12 millimeter zorgen volgens Teufel voor een extra breed frequentiebereik, nauwkeurige weergave van hoge tonen, warme middentonen en een krachtige bas tot 10Hz. De Teufel Real Blue TWS 2 zijn spatwaterdicht (IPX3). Lichte regen of zweet tijdens het sporten moet geen probleem zijn.

De oortjes gaan acht uur mee op een enkele lading met ANC uit. Staat ANC aan, dan gaan ze zes uur mee. Samen met de oplaadcase heb je zo voldoende aan 25 uur muziek zonder ANC en 18 uur met ANC. Je krijgt vijf maten paddenstoelvormige oordopjes meegeleverd. Deze zijn gemaakt van antibacteriële siliconen en moeten zorgen voor een comfortabele en nauwsluitende pasvorm.

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel Real Blue TWS 2 zijn per direct verkrijgbaar via www.teufelaudio.nl in de kleuren Night Black en Pure White. De prijs van de nieuwe draadloze oordopjes bedraagt 149,99 euro.