JBL voegt nieuwe True Wireless oordopjes aan assortiment toe

JBL Tune Flex

De JBL Tune Flex oordopjes zijn voorzien van JBL’s ‘Sound Fit’, waardoor je luistert op een manier die jou – letterlijk – het beste past. Kies voor de traditionele open vorm, of ga voor één van de drie ‘slimme’ gesloten opties die achtergrondgeluiden blokkeren zodat je minimaal wordt afgeleid. Daarnaast zijn de oortjes (spat)waterdicht en kan je dankzij zes verschillende modi de Active Noise Cancelling naar je persoonlijke smaak afstemmen. Je hebt tot wel 8-uur luisterplezier met volledig opgeladen oortjes en daar kan je een extra 24 uur bij optellen met dank aan het draadloze oplaaddoosje.

De JBL Tune Flex bevat vier verschillende microfoon voor telefoongesprekken. Verder personaliseren doe je met ‘Sound Fit’ via de JBL Headphones-app. De oortjes komen in de klassieke kleuren zwart, blauw of wit, of je kiest voor de speciale JBL Tune Flex Ghost-editie, beschikbaar in het paars, zwart of wit. De JBL Tune Flex-oortjes zijn vanaf augustus verkrijgbaar voor € 99,99.

JBL Quantum TWS

JBL lanceert met de JBL Quantum TWS draadloze game-oordopjes. Door JBL QuantumSURROUND zitten gamers niet alleen qua geluid midden in de game, samen met de True Adaptive Noise Cancelling en Ambient Aware-functies kunnen ze geluiden én afleiding van buitenaf goed controleren. Die flexibiliteit geeft ook de bijbehorende USB-C dongel, waarmee een low-latency verbinding wordt gemaakt met een PC, Mac of PlayStation, als met een Nintendo Switch en andere mobiele apparaten. Met die dongel en de JBL Quantum TWS kunnen spelers hun favoriete game bovendien ook sámen spelen.

Dankzij het lichte ontwerp zijn de JBL Quantum TWS ideaal voor lange game-sessies. Dankzij de Bluetooth-verbinding op je mobiele telefoon blijf je nog wél bereikbaar voor de buitenwereld. De JBL Quantum TWS is vanaf nu verkrijgbaar in het zwart voor €149,00.

JBL Reflect Aero

De JBL True Wireless-collectie is gemaakt voor de sporters onder ons. Dankzij de dynamische drivers van 6,8 mm moet je kunnen genieten van muziek tijdens het sporten.Door het verstelbare POWERFIN-oordop-ontwerp is de pasvorm niet alleen comfortabel, maar ook nog eens veilig. De True Adaptive Noise Cancelling blokkeert achtergrondgeluiden zodat je minimaal wordt afgeleid. Door de Smart Ambient-technologie blijf je bewust van je omgeving.

Middels de IP68-classificatie zijn de oortjes beschermd tegen stof en water, zelfs in zout water. Met één oortje heb je al 24 uur luisterplezier en bedienen gaat met je stem, via Amazon Alexa en Google Assistant. Personaliseer je oordopjes tot slot naar jouw smaak en koppel ze aan apps als ‘Check my Fit’ en ‘Find my Buds’. De JBL Reflect Aero is vanaf nu verkrijgbaar in de kleuren blauw, zwart en wit voor €149,99.

JBL Live Pro 2

De JBL Live Pro 2 zijn oordopjes met True Adaptive Noise Cancelling met slimme ambient-functies, een verbeterde batterijduur en zes microfoons. Dankzij de 11 mm drivers en het slimme ‘gesloten’ ontwerp beschikken de BL Live Pro 2 -oortjes over een betere noise cancelling en optimale geluidskwaliteit. Daarbij zijn ze (spat)waterdicht en zorgen de zes ingebouwde microfoons voor de isolatie van geluid en wind. De oortjes gaan tot veertig uur lang mee.

Alleen je stem is nodig om de JBL hoofdtelefoon te bedienen: dat gaat handsfree via de speciale JBL Headphone App die toegang geeft tot de gewenste stemassistenten. De JBL LIVE Pro 2 is verkrijgbaar in de kleuren blauw, zwart, roze en zilver, de prijs komt op €149.