Voortbouwend op het succes van de IO-12, lanceert DALI vandaag de IO-8 draadloze hoofdtelefoon. De IO-8 is ontworpen door hetzelfde team dat verantwoordelijk is voor DALI’s vlaggenschip KORE Loudspeaker. Door gebruik te maken van veel van de innovatieve technologieën die te vinden zijn in de IO-12, waaronder dezelfde elektronica heeft DALI met de IO-8 een hoofdtelefoon ontworpen die zowel draadloos als bedraad kan worden gebruikt. De toevoeging van geavanceerde Audiophile Active Noise Cancellation (ANC) betekent dat DALI met de IO-8 luisteraars een volgens de fabrikant meeslepende luisterervaring kan bieden, zonder de geluidskwaliteit te schaden.

DALI heeft ervoor gezorgd dat de IO-8-hoofdtelefoons zijn ontworpen en ontwikkeld met dezelfde geluidsprincipes die ze gebruiken bij het ontwerpen van hun full-size luidsprekers, zoals de onlangs aangekondigde RUBIKORE. De 50 mm driver weerspiegelt deze gedachte en betekent dat de IO-8 de grootste driver in de categorie biedt. Met de IO-8 hebben de ingenieurs van DALI ernaar gestreefd om een ​​hoofdtelefoon te leveren die zowel bedraad als draadloos gebruik even goed dekt. ​​De IO-8 is een hoogwaardige conventionele, passieve analoge hoofdtelefoon, maar kan ook draadloos worden gebruikt voor gemak onderweg.

De audiofiele ANC-technologie van DALI levert een meeslepende luisterervaring, waarbij de audiokwaliteit niet in het gedrang komt. De ANC op de IO-8 heeft drie instellingen: ANC AAN / Transparantie / ANC UIT. Dankzij de multifunctionele knoppen op de hoofdtelefoon kun je de IO-8 met één hand bedienen, zonder dat je een smartphone-app nodig hebt. Sluit je hoofdtelefoon eenvoudig aan op uw audiobron en begin binnen enkele seconden met luisteren.

DALI-luidsprekerdrivermembranen zijn uitsluitend gemaakt van gepatenteerde papier- en houtvezelmaterialen. Het papiervezelmateriaal dat in de IO-8-drivers wordt gebruikt, maakt gebruik van willekeurig uitgelijnde vezels van variabele lengte om een ​​licht maar stijf membraan te creëren dat optimale demping biedt. Het resultaat is een natuurlijke, ontspannen geluidskwaliteit vol details. De IO-8-oorkussens zijn afgewerkt met luxueus, hoogwaardig echt leer. Bovendien zijn de oorschelpen aan de buitenkant voorzien van een radiaal geborstelde en geanodiseerde afwerking.

De DALI IO-8 is beschikbaar vanaf 8 oktober voor een prijs van €599.