Lossless via Bluetooth – hoge kwaliteit muziek streamen over Bluetooth?

In 2023 kunnen we de eerste producten verwachten die de aptX Lossless-codec ondersteunen. Vanaf dat moment wordt het voor het eerst mogelijk om compromisloos in cd-kwaliteit via Bluetooth – en dus draadloos – te luisteren. Strikt genoeg kunnen we zelfs stellen dat de eerste apparaten er al zijn. Er zijn al enkele smartphones, met name van vivo, en enkele audioproducten, waaronder een TWS van Nura, die er klaar voor zijn. Maar voor de grote doorbraak is het nog even wachten.

Een Bluetooth-koptelefoon of draadloze oortjes zijn tegenwoordig misschien wel de populairste manier zijn om muziek te consumeren. Dat maakt de introductie van lossless audio over Bluetooth een significante stap. Het sluit ook aan bij de beweging van streamingdiensten richting een hogere kwaliteit. Naast audiofiel-gerichte diensten als Qobuz en Tidal, maakte met name Apple Music vorig jaar al de beslissing om streams lossless (zie verder) en zelfs in hi-reskwaliteit te bieden.

Tegelijkertijd moeten we de introductie van lossless audio via Bluetooth meteen nuanceren. Het verhaal is toch wat complexer dan het eerst lijkt. Er moeten toch een aantal voorwaarden vervuld worden eer je het kunt gebruiken. Bovendien brengt het een kwaliteitsverbetering waar relatief weinig mensen op zitten te wachten. Het blijft een stap die technisch ingewikkeld klinkt en bovendien niet altijd hoorbaar zal zijn.