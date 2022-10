AURALiC Merkenspecial – Van ambitieuze startup tot internationaal topmerk

Geschiedenis en Filosofie van AURALiC

AURALiC mag nog steeds een ‘jonge’ fabrikant genoemd worden. Het bedrijf werd in 2009 opgericht door Xuanqian Wang en Yuan Wang, nadat zij elkaar in 2008 hadden ontmoet op het Waldbühne muziekfestival in Berlijn. Ze bleken niet alleen een grote passie voor muziek te delen, maar ze hadden ook perfect op elkaar aansluitende ideeën over wat er allemaal beter kon aan digitale muziekweergave en hoe je met die innovaties de markt moest bestormen. Het eerste product van AURALiC was de VEGA DAC, die een aantal tot dan toe ongekende innovaties aan boord had. Naast de op de 8078 mengtafel van de legendarische Rupert Neve gebaseerde Orfeo analoge uitgangsmodules viel vooral de interne ‘clock’ op. Deze bepaalt – heel kort door de bocht – de nauwkeurigheid van de conversie. De clock in de VEGA had een nauwkeurigheid van 82fs, oftewel 82 femtoseconde (0,000000000000082 seconde). Voor die tijd zéér revolutionair, maar zelfs vandaag de dag geldt dat nog als extreem nauwkeurig.

Kort daarna werd de ARIES ‘wireless streaming hub’ gelanceerd. Een futuristisch ogend apparaat dat, in tegenstelling tot wat de naam deed vermoeden, wel degelijk ook in een bedraad netwerk kon worden opgenomen. AURALiC had echter extreem veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de draadloze verbinding. Die deed zó weinig onder voor de bedrade verbinding dat sommigen hem zelfs prefereerden, iets dat de audiofiele gemeenschap tot dan toe niet gewend was. De ARIES was daardoor veel minder gebonden aan de plaats waar hij kon staan, er hoefde niet per se een ethernet-aansluiting in de buurt te zijn. Dat was een goed voorbeeld van de filosofie van AURALiC. Het ging vanaf het begin niet alleen maar over technologie – al was die bij Xuanqian Wang in uiterst bekwame handen – ook zaken als muzikaliteit en gebruiksgemak – meer het vakgebied van socioloog en managementdeskundige Yuan Wang – stonden én staan hoog in het vaandel.