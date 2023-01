Review: AURALiC Altair G1.1 Streamer/DAC – Een waardige opvolger

Luisteren

De relaxte space-jazz van The Greg Foat Group heeft een gelaagde opname met veel ruimte rond de instrumenten. Die hoorde ik met name bij de saxofoon, maar ook rond de synthesizers die het diepe en brede canvas neerlegden waarop de groepsleden hun partijen schilderden. Hierbij viel meteen op dat de Altair G1.1 wat guller was in zijn ruimtelijke weergave. Geen enorm verschil, maar de muziek stond nét wat mooier los in de ruimte en vloeide meer. Ook was de laagweergave gecontroleerder en liet meer detaillering horen. Op het eerste gehoor leek de G1.1 net wat minder diep te gaan in zijn laagweergave, maar dat kwam omdat er wat druk af was die de details in het laag – die bijvoorbeeld het verschil tussen een basgitaar en een contrabas bepalen – licht maskeert. De laagweergave van de G1.1 was dus schoner, niet minder diep. De Altair G1, die al niet krenterig is met detail en transparantie, moest duidelijk zijn meerdere erkennen in de G1.1 met zijn iets verder naar voren komende geluidsbeeld en grotere levendigheid. Het was ook net of het beeld dat de G1.1 projecteerde wat hoger stond. Op het audiofiele verlanglijstje vind ik hoogte één van de belangrijkste vinkvakjes, omdat je het eigenlijk alleen tegenkomt in de serieus dure high-end klasse. Voor akoestische muziek is hoogte een zeer bepalende factor bij de geloofwaardigheid en de tastbaarheid van de weergave.

Jean-Michel Blais en CFCF (Michael Silver) hebben met Cascades een wonderschone EP afgeleverd, vol delicate melodieën in een mix van akoestische instrumenten – met name de vleugelpiano van Blais – en elektronica. De opname bevat veel diepte, waarin met name het klankmatige domein van Silver zich bevindt. De strak gespeelde arpeggio’s van Blais in Two Mirrors, die wel wat doen denken aan de composities van een minimalist als Steve Reich, worden gedragen door de warme pasteltinten die Silver er onder neerlegt. Hier was wederom goed te horen dat de Altair G1 wat meer ‘laid-back’ speelde. Je zou dat trouwens ook ‘meer rust in de weergave’ kunnen noemen, een geliefde eigenschap onder audiofielen. Rust is zeer prettig bij lange luistersessies, maar ik heb niet de indruk dat de net wat transparantere en ‘actievere’ weergave van de Altair G1.1 daar uiteindelijk minder goed op zou scoren. Ondanks de toegenomen levendigheid was het namelijk nog steeds niet zo dat de details me in het gezicht gesmeten werden, de lichte warmte in de klankkleuren die mij destijds tot de aanschaf van de G1 deed besluiten was misschien een puntje teruggedraaid, maar daar heeft het team van Xuanqian Wang dus nog wat meer ruimtelijkheid en transparantie voor in de plaats weten te realiseren. Binnen min of meer dezelfde prijsklasse is dat écht een knappe prestatie.