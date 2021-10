Apple kondigt nieuwe AirPods aan met vernieuwd design

De derde generatie AirPods is een feit. Apple kondigde de nieuwe oordopjes met ruimtelijke audio en een nieuw design vanavond aan. Ze zijn voorzien van de H1-chip en Apple’s eigen akoestische systeem.

Er zit adaptieve EQ en ruimtelijke audio op de oordopjes. Ruimtelijke audio houdt in dat de oordopjes bijhouden waar je hoofd is ten opzichte van het apparaat waar het geluid vandaan komt. Dat kan muziek zijn uit je smartphone, maar ook een film vanaf de iPad. Als jij je hoofd beweegt, dan blijft het geluid als het ware op één plek. Er is Dolby Atmos-ondersteuning aanwezig voor een nog betere geluidservaring.

Apple AirPods

Je kunt de oordopjes niet alleen gebruiken als je op de bank zit: ze zijn dankzij hun zweet- en waterbestendigheid (IPX4) ook zeer geschikt voor sporten. Ze moeten ook beter in je oren blijven zitten, dankzij een nieuw design met beter aansluitende pasvorm. De steel is korter dan we van AirPods gewend zijn, maar hierdoor zien ze er volgens Apple subtieler uit. Er zit een druksensor op, waarmee je bijvoorbeeld je muziek kunt pauzeren.

De nieuwe AirPods hebben een vernieuwde speakerdriver en een versterker die samen moeten zorgen voor een stevige bas en rake, hoge tonen. Door akoestisch gaas op de microfoon moet je zelfs in de wind nog verstaanbaar zijn. Helemaal door de toevoeging van AAC-ELD, dat je stem in Full-HD verwerkt.

30 uur luisteren

Je kunt er zes uur mee luisteren, maar als je ze af en toe in de case doet, is dit verlengbaar met 24 uur. Heb je een lang telefoongesprek, dan houden ze het vier uur vol op één keer opladen. Er is geen actieve noise cancelling aanwezig, wel de mogelijkheid om draadloos op te laden via MagSafe. Wil je wel actieve noise cancelling, kijk dan naar de AirPods Pro.

Met ‘Audio delen’ kun je het geluid van je iPad, iPhone, iPod touch of Apple TV verdelen over twee sets AirPods, AirPods Pro of AirPods Max. Uiteraard is ook Siri aanwezig om je van allerlei informatie en hulp te voorzien. Ook is de ‘Zoek mijn’-functie van toepassing op de oordopjes, mocht je ze even uit het oog (of liever gezegd: oor) verliezen.

De derde generatie AirPods zijn nu te bestellen. Vanaf 26 oktober liggen ze in de winkel voor 199 euro. De tweede generatie AirPods is straks 149 euro en AirPods Pro met MagSafe-oplaadcase zijn 279 euro.