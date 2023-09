18 en 19 november: Audio Show iEar’ 2023

Na het overweldigende succes en de vele positieve reacties die iEar’ ontving op de zeven eerdere edities van Audio Show iEar’, komt de leukste audio show ook dit jaar weer terug. Audio Show iEar’ 2023 biedt veel van het beste wat er op de audiomarkt verkrijgbaar is. Een prachtige gevarieerde mix van toegankelijke en betaalbare audioapparatuur tot en met exclusieve topproducten. Plaats van handeling is voor de zevende keer het Willem II Stadion in Tilburg. Een fantastische locatie met genoeg parkeergelegenheid welke eenvoudig te bereiken is via de naastgelegen A58 of via de gratis pendeldienst vanaf Tilburg CS.

Deelnemers

Natuurlijk zorgt iEar’ ook deze editie weer voor een prachtig deelnemersveld. De importeurs en fabrikanten verzorgen prachtige demonstraties, diverse workshops en laten je kennis maken met al het moois wat er op audio gebied verkrijgbaar is. Deelnemende leveranciers en importeurs zijn: