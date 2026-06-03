De Blackmagic Ursa Cine 12K LF is een ware eyeopener voor hetgeen in resolutie, opnamemogelijkheden en cinecreativiteit mogelijk is. Een resolutie van 12K, echte 35mm sensor met nauwelijks een rolling shutter, uitstekende beeldkwaliteit op bioscoopniveau, elegante streaming workflows, een hoge opslagcapaciteit, keuze uit tal van verwisselbare objectieven en een modulaire bouw. Wat wil je dan nog meer?
Het is al enige tijd een trend dat cineasten geen peperdure camcorders meer gebruiken voor hun videoproducties. Waarom zou je ook als die 4-8K draagbeugelcamera’s of videofilmende systeemmodellen bijna net zo goed presteren? Dan heb je toch gewoon twee of drie prima videocamera’s voor de prijs van één.
Ook het draaien van bioscoopfilms op groot formaat en iMax werd tot op heden regelmatig een uitzondering gemaakt met een prijskaartje van € 30.000 of meer. Ook dat hoeft nu niet meer! Blackmagic Design biedt een Ursa Cine 12K LF met een 35mm beeldsensor al voor minder dan € 10.000. Een veelzijdig cinewerkpaard dat ook binnen het bereik van de geavanceerde amateur en kleinere professional komt.
12K?
De vraagt rijst natuurlijk of een resolutie van 12K wel zijn nut heeft? Dat kijkt toch niemand op zijn flatscreen. En bovendien geeft een dergelijke massa aan uit te lezen videodata problemen bij het uitlezen (rolling shutter), dataopslag en warmlopen.
Te beginnen met de zin van 12K oftewel 12288 x 8040 pixels. Die kunnen bij high-end videoproducties voor grote cineschermen en iMax wel degelijk lonen. De scherpte, de detailweergave, helderheid, het natuurgetrouwe kleurenpalet en het contrast zijn ongekend voor deze prijsklasse. Wij weten natuurlijk ook dat er cinecamera’s zijn met nog meer K’s doch die zijn onbetaalbaar en voor onze lezers, zeker niet nodig en praktisch bruikbaar.
Een tweede belangrijk punt is dat je als filmmaker die 12K kunt gebruiken als mastercontent voor het trekken van videokopieën of beelduitsneden in de allerhoogste kwaliteit. Dit zowel in 8K, 6K en 5K als top 4K.
De rolling shutter kan inderdaad een probleem vormen. Grotere beeldsensoren met gigantische hoeveelheden visuele data lezen nu eenmaal minder snel uit. Dit valt bij de Blackmagic Ursa Cine 12K LF gelukkig reuze mee. Alleen bij zeer kritische opnamen licht zichtbaar. Op 8 of 9K heb je er vrijwel geen last van. En bij 4K zeker niet. De benodigde opslagcapaciteit is inderdaad enorm. Zeker als je ongecomprimeerd of in de hoogst mogelijke RAW-kwaliteit opneemt. Blackmagic maakt slim gebruik van eigen en ander licht of wat meer gecomprimeerde videobestanden zodat het allemaal meevalt. En de nieuwste (CFexpress) geheugenkaarten en minidrives kunnen forse AV-datastromen hebben.
Tot slot het warmlopen van de 35mm beeldsensor. Dat valt in de praktijk door de geavanceerde koeling en chipconstructie best mee.
Het concept
De Blackmagic Ursa Cine 12K LF maakt deel uit van het Black Magic Design platform voor cinecamera’s. Centraal staan daarbij nieuwe hoogwaardige videotechnologieën met een volledige integratie bij de werkstromen van de nabewerking (postproduction). Daarbij ontbreken snelle hoogwaardige opslag in de camerabody, highspeed networking en mediasynchronisatie ter plaatse uiteraard niet. Het hart van de Blackmagic Ursa Cine 12K LF is een topmodel cinematografische grootformaat beeldsensor, de 12K RGWB Super35 imagesensor. 35mm staat in dit geval voor 35,64 x 23,32 mm en niet het wat kleinere 35mm (video)filmformaat. Deze beeldsensor munt uit in sublieme RGB sampling, grote en daarmee lichtgevoelige photosites, een dynamisch bereik van 16 stops en in sensor scaling. Dat scalen op de beeldsensor zelf betekent geen cropping, wel optimaal gebruik van de uit te lezen videodata. Bovendien gaat het uitlezen van de beeldinformatie supersnel hetgeen een rolling shutter tegengaat. Er is sprake van volledige 3.2 open gate uitlezing.
Bij de aansluitingen heb je onder andere de beschikking over 12G SDI uit, 10G Ethernet, XLR audio, USB-C , 3.5mm hoofdtelefoon en standaard Lemo en Fischer connectoren voor remote en voeding van gemotoriseerde objectieven of andere accessoires.
Er is een ruime keuze aan filmische en andere video-objectieven. Naar keuze in verwisselbare PL, LPL, EF en Hasselblad-mounts. Van moderne highspeed cine- tot vintage filmlenzen. Gewoon geweldig optisch creatief. Bovendien heeft elke vatting contactpinnen om lensmetadata te lezen voor monitoring en gebruik in de postproductie.
Body en gebruik
De modulaire behuizing van de Blackmagic Ursa Cine 12K LF is zowel klassiek als stilistisch afgerond qua vorm en voorzien van futuristisch ogende bedieningstoetsen. Deze toetsen zijn van het type soft touch en backlighted. Het materiaal van de body is van een magnesiumlegering en bekleed met koolstofvezel polycarbonaat. Stevig genoeg voor robuust professioneel gebruik. Er is geen speciale weersbescherming.
Er zitten twee displays op de camera. Aan de linkerzijde bevindt zich een 5 inch uitklapbaar kleuren touchscreen. Hierop vallen de compositie, toegepaste LUTs en diverse camera-instellingen te zien. Aan de andere zijde zit een apart 5 inch LCD-touchscherm waarop de volledige camerabediening te vinden valt. De helderheid bedraagt 1500 Nit en dat presteert goed bij zonlicht.
De monitordisplay is heel praktisch en informatief. De gebruiker vindt daarnaast de beeldcompositie het diafragma in T-waarden, en daaronder de oproeptoetsen DISP, LENS, SLADE, AUDE, STRM REC en… (overige), IRIS in T, ingestelde ISO. Het kleuren instellingen-display vermeldt onder andere de sluiterhoek, het aantal fps en witbalans. Bij de toetsen daaronder die voor het afspelen, Focus, Iris (diafragma), Reset, Still, Tijdcode, Brgt, Hold en PGM. Het wijst zich in de praktijk grotendeels vanzelf.
Zoals gebruikelijk zitten de meeste bedieningstoeten op de linkerzijde. Je vindt hier de videosnelkeuzes, record en playback plus de audioschakelaars. Daarnaast de module voor de beide geheugenkaarten.
Wifi biedt naast remote bediening ook volledige STR-streaming. Een zoeker wordt niet meegeleverd. Die moet je indien gewenst los bij kopen. Dat is de Blackmagic URSA Cine EVF om gemakkelijk buiten- en handheld schieten. Je krijgt een geïntegreerd, hoogwaardige 1920 x 1080 kleur OLED-display met ingebouwde nabijheidssensor, een glasdiopter met 4 elementen voor prima nauwkeurigheid en een brede scherpstelverstelling. Een flinke investering doch de moeite zeker waard. De voeding gaat via B-Mount batterijen of hoogspanningsbatterijen met 28V nodig. Desgewenst ook op netstroom.
Video
De beeldkwaliteit valt magnifiek voor deze categorie cinecamera te noemen. De absolute top is natuurlijk 12K maar zoals gezegd zal niet elke cineast die nodig hebben. Die gebruikt waarschijnlijk 9, 8, Super35 of 4K met uitlezing van de gehele beeldsensor zonder cropping. Ook hier is de videokwaliteit voortreffelijk en hoef je in feite niet eerst een 12K master gebruiken. Over de kleurweergave niets dan goeds. De toegepaste Blackmagic Generation 5 Color Science bevat een nieuwe filmcurve die volledig gebruikmaakt van de enorme hoeveelheid kleurdata van de nieuwe URSA Cine-sensor. Dit levert nog betere kleurrespons op voor aangenamere huidtinten en een betere weergave van sterk verzadigde kleuren zoals neonlichten en achterlichten in scènes met hoog contrast.
Opvallend maar natuurlijk te verwachten bij een cine/bioscoopcamera zijn de vele anamorfe formaten: 1,3, 1,5, 1,6, 1,66, 1,8 en 2x de-squeeze factoren. Het 12K LF-model heeft zelfs 9K Super 35-modi voor volledige compatibiliteit met klassieke cinema-lenzen. De rolling shutter blijft zelfs op 12K zeer gering. De beste prestaties draait deze camera op ISO 800.
Doeltreffend is de toepassing van een optisch laagdoorlaatfilter (OLPF). Dat minimaliseert de hoge frequenties van synthetische materialen zoals stoffen of de LED-matrix in videowanden. Die kunnen interferentie veroorzaken hetgeen resulteert in een vermindering van moire en aliasing. Deze OLPF bevat ook bijgewerkte IR-filtering die de verre rode kleurrespons verbetert. Dit in combinatie met de Blackmagic RAW-verwerking voor de URSA Cine.
De interne ND-filters bieden 2, 4 en 6 stops. In combinatie met IR-filters wordt de nogal eens bij grijsfilters voorkomende contaminatie met InfraRode golflengten voorkomen.
Voor de liefhebbers van hogere framerates voorziet deze camera in 100 fps filmen in 12K, 12.288 x 6480, 17:9 of 120 fps in 12K 2.4:1 breedbeeld! Voor nog hogere framerates kun je 144 fps filmen op 8192 x 5360, 180 fps op 8192 x 3408 en zelfs 8K 2.4:1 widescreen met een supersnelle 224 fps bij 8.192 x 3.408! Stilstaande beelden zijn mogelijk tot 100 Mps op 80 fps.
De scherpstelling is snel en accuraat maar hangt wel af van het toegepaste objectief. Blackmagic past geen interne OIS toe. In de pro-wereld gaat dit model toch op statief of hangt de gebruiker het aan een gimbal/harnas. Het geluid is zondermeer goed.
De URSA Cine is de eerste digitale filmcamera met ultrasnelle, hoogwaardige Cloud Store-technologie-module. Intern sla je daarmee tot 8 TB op. De Cloudstore verbindt via USB-C met een smartphone (Apple of Google) voor down- of uploading. Ook werkt deze opslag met de nieuwste snelle 5G-telefoons, evenals met 4G! Naar keuze te verbinden via high speed wifi of bekabeld Ethernet via de 10G Ethernet-poort. Optioneel is er een module voor twee uitwisselbare CFexpress-kaarten verkrijgbaar. Deze module Uitneembaar en snel uit te lezen met de Blacknagic Media Dock.
De URSA Cine 12K kan tegelijkertijd een klein H.264 proxybestand opnemen naast het Blackmagic RAW-beeldmateriaal. Dit proxybestand kan snel worden geüpload naar Blackmagic Cloud, waardoor je editor vrijwel direct aan de beelden kan werken.
Last but not least werkt de Blackmagic Ursa Cine 12K LF natuurlijk optimaal samen met de montagesoftware DaVinci Resolve Studio.
Blackmagic RAW
Voor wie niets van de opgenomen beeldinformatie wil verliezen is er het opslagformaat Blackmagic RAW. Dat is ontworpen om de kwaliteit van de sensorgegevens van je camera vast te leggen en te behouden. Blackmagic RAW-bestanden bevatten alle camera-metadata, lensgegevens, witbalans, digitale slate-informatie en aangepaste LUT’s. Dit waarborgt de consistentie van het beeld op de set en tijdens de postproductie. Constante kwaliteitsopties vergrendelen het kwaliteitsniveau, waardoor compressie kan worden aangepast aan de details van de scène. Constante bitrate-coderingsopties zijn ontworpen om je de best mogelijke images te geven met voorspelbare en consistente bestandsgrootte.
URSA Cine neemt op in de Blackmagic Media Module tot 8TB, waarmee je meer dan 4 uur Blackmagic RAW in 12K kunt vastleggen of maar liefst 20 uur in 4K! Uiteraard worden de gegevens van Generation 5 Color Science volledig meegenomen.
Samenvattend
De Blackmagic Ursa Cine 12K LF is een topcinecamera voor het vervaardigen van grootse bioscoop- en andere producties. De videokwaliteit is subliem, de bediening veelzijdig en ergonomisch en de creatieve mogelijkheden zijn uitgebreid. Het prijskaartje is uiteraard stevig doch nog betaalbaar maar dan heb je ook wel echt 12K cine in huis. Vergeet verder niet dat deze camera op 1K wel bijpassende optische kwaliteit vereist!
Prijzen & Info
Blackmagic Ursa Cine 12K LF body € 9.867,50
Zoekerunit € 1.681,32
Blackmagic Design, www.blackmagicdesign.com
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