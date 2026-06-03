12K?

De vraagt rijst natuurlijk of een resolutie van 12K wel zijn nut heeft? Dat kijkt toch niemand op zijn flatscreen. En bovendien geeft een dergelijke massa aan uit te lezen videodata problemen bij het uitlezen (rolling shutter), dataopslag en warmlopen.

Te beginnen met de zin van 12K oftewel 12288 x 8040 pixels. Die kunnen bij high-end videoproducties voor grote cineschermen en iMax wel degelijk lonen. De scherpte, de detailweergave, helderheid, het natuurgetrouwe kleurenpalet en het contrast zijn ongekend voor deze prijsklasse. Wij weten natuurlijk ook dat er cinecamera’s zijn met nog meer K’s doch die zijn onbetaalbaar en voor onze lezers, zeker niet nodig en praktisch bruikbaar.

Een tweede belangrijk punt is dat je als filmmaker die 12K kunt gebruiken als mastercontent voor het trekken van videokopieën of beelduitsneden in de allerhoogste kwaliteit. Dit zowel in 8K, 6K en 5K als top 4K.

De rolling shutter kan inderdaad een probleem vormen. Grotere beeldsensoren met gigantische hoeveelheden visuele data lezen nu eenmaal minder snel uit. Dit valt bij de Blackmagic Ursa Cine 12K LF gelukkig reuze mee. Alleen bij zeer kritische opnamen licht zichtbaar. Op 8 of 9K heb je er vrijwel geen last van. En bij 4K zeker niet. De benodigde opslagcapaciteit is inderdaad enorm. Zeker als je ongecomprimeerd of in de hoogst mogelijke RAW-kwaliteit opneemt. Blackmagic maakt slim gebruik van eigen en ander licht of wat meer gecomprimeerde videobestanden zodat het allemaal meevalt. En de nieuwste (CFexpress) geheugenkaarten en minidrives kunnen forse AV-datastromen hebben.

Tot slot het warmlopen van de 35mm beeldsensor. Dat valt in de praktijk door de geavanceerde koeling en chipconstructie best mee.