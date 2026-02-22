Review: Bluetti Elite 100 V2 power station met 200W zonnepaneel

Net als thuisbatterijen zijn ook power stations aan een flinke opmars bezig. Altijd en overal stroom bij de hand en toepasbaar in vele situaties. Van noodstroom thuis tot in je camper of caravan en van gereedschap in de bouw tot on-the-go opladen van je apparaten. De merken die power stations op de markt brengen schieten echt als paddenstoelen uit de grond. Bluetti is echter één van de grondleggers van deze productcategorie. Al in 2020 brachten zij het eerste power station op de markt. Het merk is dus zeker geen nieuwkomer en dat zien we met de release van de Bluetti Elite 100 V2. Dit is de opvolger van de populaire Bluetti AC180. Net zo krachtig, maar dan in een veel handzamer formaat. In deze review gaan we aan de slag met de Bluetti Elite 100 V2. Het is voor het eerst dat we een power station testen op onze website. Geheel in FWD-stijl proberen we het zo laagdrempelig mogelijk te houden en gaan we termen verduidelijken om het voor iedereen begrijpelijk te houden.
Bluetti pakt uit met een nieuwe generatie aan power stations. Wij testen de Bluetti Elite 100 V2 met het 200W zonnepaneel.
Dit is de Bluetti Elite 100 V2
De Bluetti Elite 100 V2 is een power station met een capaciteit van 1.024 Wh (watt-uur) dankzij een LiFePO4 (lithium ijzerfosfaat) batterij. Je haalt dus net iets meer dan 1 kWh uit dit apparaat. Dit model heeft een vermogen van continue 1800 Watt, lifting power van 2700 Watt met een piekvermogen van 3600 W. Dat piekvermogen is dus handig voor apparaten met motoren of compressoren, waardoor ook de opstartpiek opgevangen kan worden. Lifting power is wellicht wat minder interessant, maar iets wat fabrikanten graag aangeven. Dit werkt voor apparaten waarbij de omvormer de output forceert, maar hij krijgt dan geen 230V meer. Werkt ook niet voor alle apparaten, maar voor een waterkoker niet relevant. Die werkt dan gewoon langzamer. Dit houdt een power station langer vol dan het piekvermogen, dat echt voor een opstartpiek is.
Aan de voorkant zien we diverse aansluitingen. Zo zijn er twee gewone stopcontacten (230V, 1800W), twee USB-A-poorten (15W), twee USB-C-poorten (140W en 100W), een 12V-aansluiting (12V/10A) en twee DC5521-poorten. Die laatste twee zijn wat minder gebruikelijk. Ik heb hier toevallig een gitaarpedaal liggen met een dergelijke aansluiting, maar handiger is wellicht dat je er verlengstukjes voor kunt krijgen om twee extra 12V-aansluitingen te hebben. Dat maakt dit power station ideaal voor een camper of boot, waarbij je naast je 12V-koelkastje ook je 12V-verlichting en je 12V-televisie kunt aansluiten.
Het power station heeft een display voorop waar je alle informatie over capaciteit en verbruik kunt vinden. Ook is daar de Bluetti-app om firmware te downloaden, instellingen te wijzigen en meer inzicht in het verbruik te krijgen. Je kunt dit model volgens Bluetti meer dan 4.000 keer opladen en ontladen. Dit staat gelijk aan tien jaar gebruik. Opladen kan gewoon via het stopcontact (80 procent binnen 45 minuten), via je auto (12V) en via zonnepanelen. Dit model ondersteunt opladen middels zonnepanelen tot maar liefst 1000W. Ons reviewmodel komt met een 200W-zonnepaneel. Opladen en gebruiken kan tegelijk. Het Bluetti Elite 100 V2 power station ondersteunt UPS (Uninterruptible Power Supply) en levert binnen 10ms backup power bij stroomuitval om apparaten draaiende te houden. Het geluidsniveau bij gebruik is 30 decibel en Bluetti levert vijf jaar garantie op de Elite 100 V2. De prijs bedraagt 599 euro via de website van Bluetti. Deze prijs is in lijn met veel andere power stations met deze capaciteit, maar staat wel in schril contrast met de Verenigde Staten. Daar koop je dit apparaat voor 399 dollar en dat is een groot verschil. Het ook geteste zonnepaneel Bluetti PV200 heeft een adviesprijs van 479 euro, maar zien we op het moment van schrijven online ook voor 299 euro.
Design
Het valt direct op dat het Bluetti Elite 100 V2 power station compacter is dan veel andere modellen met een capaciteit van 1.024 Wh. Het gewicht is 11,5 kilogram. De afmetingen bedragen 320 × 215 × 250 mm. In vergelijking met de voorganger van dit model, de Bluetti AC180, is dit model 35 procent compacter. Een draaghendel vinden we aan de achterkant. Deze zit in feite in het rechthoekige design geïntegreerd waardoor verder niets uitsteekt. Keerzijde is dat het apparaat altijd naar voren kiept bij het optillen.
Opladen via netstroom kan via de aansluiting aan de rechterzijde. Alle aansluitingen voor gebruik zitten voorop, net als het display bovenaan waar je alle gebruiksinformatie op kan lezen. Openingen aan weerszijde voor de ventilatoren houden het apparaat koel tijdens gebruik. Geen spannend uiterlijk met de donkere kleur, maar vooral functioneel. Het display is gelukkig lekker duidelijk en groot genoeg om alles goed af te kunnen lezen. Voorop vind je drie knoppen om de AC-aansluitingen (wisselstroom, de reguliere stopcontacten) aan te zetten, de DC-aansluitingen (gelijkstroom, de USB-aansluitingen en 12V) en een aan/uit-knop.
Dit model is dus compacter dan veel andere portable power stations met deze capaciteit. Dat levert natuurlijk voordelen op, maar het zorgt er ook voor dat je minder reguliere stopcontacten tot je beschikking hebt. Dat zijn er slechts twee, waar bij andere merken drie of vier de standaard zijn. Ook missen we een led-lampje aan de voorkant, wat veel andere modellen wel hebben. In het donker is het dus vaak op de tast zoeken welke aansluiting je moet hebben.
Testen van capaciteit en vermogen
We kunnen natuurlijk gewoon overnemen van Bluetti hoe vaak je een apparaat precies op kan laden, maar dat zou reviewonwaardig zijn. Volgens Bluetti kun je je smartphone 52 keer opladen op dit power station, je laptop 12,6 keer, een ventilator 18 keer, een draagbaar koelkastje (50W) draait 14,3 uur, een speaker van 15W gaat 39,5 uur mee en een lampje van 10W houdt dit power station 51,8 uur aan de praat. Leuk en aardig, maar we willen dit graag zelf ondervinden. Daarom testen we de Bluetti Elite 100 V2 op de capaciteit. We weten van power stations (net als van thuisbatterijen) dat de bruikbare capaciteit altijd lager is dan opgegeven (bruto vs netto capaciteit). Dat komt door omvormerverliezen (van DC naar AC), maar ook door de software en de restcapaciteit. Een power station beschermt de batterij altijd door net niet helemaal te ontladen. Bij power stations is een netto capaciteit van 80 tot 90 procent ten opzichte van de bruto capaciteit (1024 Wh in dit geval) normaal. Toch wil je natuurlijk zoveel mogelijk netto capaciteit, want dat kun je echt gebruiken.
Voor het testen van de capaciteit en het vermogen gebruiken we een energiemeter die we plaatsen tussen het power station en het apparaat. In dit geval een keramische kachel die we op 1500W laten draaien. De energiemeter houdt bij hoeveel capaciteit er daadwerkelijk verbruikt wordt bij het power station van 100 procent tot 0 procent. Is het power station leeg? Dan weten we dus de netto capaciteit dankzij de energiemeter.
De Bluetti scoort hier uitstekend op. We haalden precies 0,9 kWh. Dat betekent een netto capaciteit van 87,9 procent op een bruto capaciteit van 1024 Wh (oftewel 1,024 kWh). De keramische kachel van 1500W draaide 37 minuten en 20 seconden. Ter vergelijking: We hebben zelf een Anker Solix C1000 in gebruik in onze zelfbouwcamper. Deze hebben we ter vergelijking ook op dezelfde wijze getest. Dit power station scoorde 0.889 kWh. Dit model heeft een opgegeven capaciteit van 1056 Wh (oftewel 1,056 kWh) en dat is net een fractie meer ten opzichte van deze Bluetti. Toch komt het tijdens de test uit op een netto capaciteit van 84,2 procent. De keramische kachel van 1500W draaide 36 minuten en 19 seconden op vol vermogen. De Bluetti Elite 100 V2 hield het langer vol met op papier minder capaciteit (1024Wh ten opzichte van 1056Wh) en heeft een hogere netto capaciteit. Je haalt er dus simpelweg meer uit en dat spreekt echt in het voordeel van deze Bluetti Elite 100 V2.
Het power station volledig benutten met 1800W continue hield het apparaat zeer goed vol. We hebben ook enkele grootverbruikers met initiële piekspanning aangesloten om de surge power van maximaal 3600W te kunnen testen. Nu hebben we de 3600W niet gehaald met de apparatuur hier in huis, maar een grote Amerikaanse koelkast, een magnetron en een airfryer waren geen probleem. Je kunt eigenlijk 99 procent van de apparaten wel op dit power station aansluiten. De ‘surge power’ van 3600W behoort echt tot de top van de markt als het gaat om power stations met deze capaciteit. De meeste modellen halen dit niet. De eerder genoemde Anker Solix C1000 bijvoorbeeld haalt maximaal 2400W.
Standby-verbruik en oplaadtijd
We meten ook het standby-verbruik. Hoe lang gaat het power station mee in standby? Handig wanneer je het apparaat als back-up gebruikt. We schakelen AC in, maar sluiten er geen apparaten op aan. Na 24 uur had de Bluetti Elite 100 V2 nog 75 procent batterij over. Dat komt neer op een verbruik van 13W per uur voor standby. Dat is zuiniger dan de Anker Solix C1000 die in standby 14W per uur verbruikt. Opladen is een punt waar deze Bluetti dan toch een minder hoge score haalt ten opzichte van de concurrentie. Standaard opladen gaat met 600W, maar in het begin en op het einde is de snelheid wat lager. Je bent dan zeker twee uur bezig met opladen. Perfect natuurlijk om de batterij in goede conditie te houden. Je wil gewoon niet te snel opladen. Soms heb je, bijvoorbeeld onderweg, alleen niet zoveel tijd. Dan is er ook een Turbo Charging-mode. Vink je dit aan in de app, dan wordt het apparaat opgeladen op 1200W.
Een power station wordt tijdens de testperiode voortdurend volledig leeg getrokken en weer opgeladen, maar de Bluetti is nogal temperatuurgevoelig. Tenminste, dat denken we. Helaas biedt de app geen inzicht in de interne temperatuur. Veel concurrenten van Bluetti doen dat wel. We hebben alleen een volledige oplaadcyclus met Turbo Charging kunnen voltooien als het apparaat uren uit (of standby) heeft gestaan. Binnen één of twee uur na ontladen weer snel opladen en steevast stopte Turbo Charging er halverwege mee om dan over te gaan op een zuiniger oplaadmodus. Dat is wel iets om rekening mee te houden als je onderweg bent. Na een half uur met Turbo Charging was het apparaat voor 47 procent vol. Het laatste stukje opladen gaat wat langzamer, maar een volledig oplaadcyclus met Turbo Charging duurde net geen 72 minuten. Ter vergelijking: Met UltraFast opladen doet de Anker Solix C1000 er net iets meer dan 58 minuten over. Dat is een flink stuk sneller en ook hadden we hier minder problemen met de interne temperatuur. Pluspunt is wel het opladen met zonnepanelen. Je kunt er maar liefst 1000W aan zonnepanelen aan hangen. Ongekend voor een power station van dit formaat.
Opladen in je auto via 12V gaat normaal gesproken ontzettend traag. Daar wil je onderweg niet afhankelijk van zijn, bij geen enkel power station, want dan ben je de hele dag aan het rijden om het apparaat op te laden. Bluetti heeft daar een goede oplossing voor met de Bluetti Charger 2. Deze sluit je aan op de startaccu van de auto. Tijdens het rijden levert de dynamo stroom en de Charger 2 neemt die gecontroleerd af zonder de accu van je auto teveel te belasten om het aangesloten power station op te laden. Het brengt de dynamo, startaccu, stroomvoorziening, zonnepanelen, DC-hub en hulpaccu’s samen in één slim ecosysteem. Het werkt niet alleen met power stations van Bluetti, maar ook met bijna alle andere merken. Dit levert 600W op (of tot een max van 1200W met zonnepanelen) en werkt ook andersom. Is je startaccu bijna leeg? Dan kan je power station ook de startaccu voorzien. We hebben de Bluetti Charger 2 niet getest, maar het is wel het vermelden waard voor avonturiers en vakantiegangers die veelal met de auto of camper op pad zijn.
Zonnepaneel
Bluetti heeft bij ons reviewmodel ook een zonnepaneel meegeleverd. Het Bluetti 200W Solar Panel levert, de naam zegt het al, 200W. Het is een opvouwbaar zonnepaneel dat meer dan 8 kilo weegt, maar toch vrij compact op te vouwen is. Opgevouwen zit er een handige draaghendel aan en neem je dit model ook overal mee naar toe. De benodigde kabels zitten in de handige pouch die bevestigd is aan de buitenkant. Uitgevouwen pas je eenvoudig de hoek aan om optimale zonnestralen op te vangen. Het zonnepaneel is waterbestendig dankzij IP67 (let op, het power station is dat niet!). Het omzettingsrendement is volgens Bluetti 23,4 procent. Dit geeft aan welk percentage zonlicht dat op het zonlicht op het paneel valt omgezet wordt in bruikbare elektriciteit. Dit is vrij hoog voor een dergelijke zonnepaneel. Bluetti gebruikt negen lagen met een mix van ETFE (doorzichtig thermoplastisch fluorpolymeer) en monokristal met EVA en stof om een flexibel, maar toch stevig en opvouwbaar zonnepaneel te creëren. Het zonnepaneel oogt luxe, mede door het gebruik van stof aan de achterkant.
Het uitvouwen kost even wat tijd, want alles moet uiteraard handmatig. Uitgevouwen zijn het vier geschakelde panelen die samen dus 200W leveren onder ideale omstandigheden. Drie kickstands laten je de hoek bepalen in diverse standen om optimaal zonlicht op te kunnen vangen. Het kost even een minuutje tijd om alles neer te zetten, maar dan staat alles stevig genoeg. Het zonnepaneel sluit je gemakkelijk aan via de DC/PV-input aan de voorkant van het power station (zonnepaneel is voorzien van MC4-connectoren met MC4 naar XT60-verlengstukje). De opbrengst viel zeker niet tegen. Tijdens de testperiode hebben we welgeteld één zonnige dag gehad, dus hebben we hier het maximale uitgehaald. Er waren wat stapelwolkjes hier en daar en de zon viel regelmatig weg, maar met een opbrengst van 173W met pieken van zelfs boven de 180W mogen we echt niet klagen. Dit is een uitstekend zonnepaneel en is absoluut van meerwaarde bij het Bluetti Elite 100 V2 power station.
App en in gebruik
In principe heb je de app helemaal niet nodig om apparaten op te laden, maar toch raden we aan om de app te installeren. Niet alleen voor de nodige firmware-updates, maar ook om inzicht te krijgen in het verbruik. Het handige thuisscherm geeft je direct inzicht in wat er binnen komt (via zonnepanelen of via het stroomnet) en onderaan zie je direct wat er weer uit gaat (DC en AC). Je krijgt ook inzicht in energieverbruik via de app. Het updaten van de firmware komt wel met de nodige nukken. Dit kan alleen via bluetooth. Prima natuurlijk, maar waar je kan aanpassen dat je niet via wifi maar via bluetooth verbonden bent met het apparaat was even een zoektocht (klik op de drie puntjes op het thuisscherm op dit apparaat om het type verbinding te kiezen). De app komt, op het fraaie thuisscherm met verbruiksinformatie, soms wat rommelig over en het kost even wat tijd om alles te vinden. Neem je even de tijd, dan ontdek je toch wel dat het een fijne app is en belangrijke instellingen kun je gemakkelijk wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan de oplaadsnelheid (Eco, normaal of turbo), maar ook hoe lang het display aan moet blijven staan na gebruik. De grafieken voor inzicht in verbruik mogen wel wat duidelijker. Bluetti probeert je soms met heel veel informatie om de oren te slaan, maar bij dit soort apparaten werkt ‘less is more’ gewoon het beste. Niet alleen in de grafieken, ook op andere plekken in de app. En die informatie over de interne temperatuur moet echt toegevoegd worden wat ons betreft.
In gebruik is de Bluetti Elite 100 V2 echter een zeer fijn power station. Het is natuurlijk een power station van de nieuwere generatie en dat merk je ook. Het is net even wat verfijnder dan voorgaande modellen. Een compact uiterlijk, hoog piekvermogen, een uitstekende netto-capaciteit en opladen met maar liefst 1000W aan zonnepanelen. Ook het geluidsniveau moeten we nog even vermelden. Bij 600W aan opladen is dit power station echt behoorlijk stil. Dat geluidsniveau gaat wel wat omhoog bij hogere waardes, maar vergeleken met veel andere modellen zou je hier prima naast kunnen slapen zonder dat het je wakker houdt.
Conclusie
Bluetti heeft met de Elite 100 V2 een uitstekend power station op de markt gebracht. Het is compact, stil en biedt alle aansluitingen die je nodig hebt voor backup, voor onderweg of voor welke plek ter wereld dan ook om je apparaten van stroom te voorzien. De kleine minpuntjes en nukken daargelaten raden we dit power station met name aan voor kampeerders dankzij de (in potentie) drie 12V-aansluitingen. Vooral het opladen met 1000W aan solar power en de surge power van 3600W zijn indrukwekkend te noemen en wat ons betreft echt het visitekaartje van dit model.
Beoordeling
Bluetti Elite 100 V2 met 200W zonnepaneel
- Compact en veelzijdig
- Opladen met 1000W solarpower
- 1800W continue en kan hoge pieken aan
- Scoort goed op netto capaciteit
- Zonnepaneel goede opbrengst
- Stil in gebruik
- App echt van meerwaarde
- Opladen heeft soms z'n nukken
- Slechts twee reguliere stopcontacten
- Geen led-lampje
- Niet uitbreidbaar met een extra batterij
Beoordeling Bluetti Elite 100 V2 met 200W zonnepaneel
Bluetti heeft met de Elite 100 V2 een uitstekend power station op de markt gebracht. Het is compact, stil en biedt alle aansluitingen die je nodig hebt voor backup, voor onderweg of voor welke plek ter wereld dan ook om je apparaten van stroom te voorzien. De kleine minpuntjes en nukken daargelaten raden we dit power station met name aan voor kampeerders dankzij de (in potentie) drie 12V-aansluitingen. Vooral het opladen met 1000W aan solar power en de surge power van 3600W zijn indrukwekkend te noemen en wat ons betreft echt het visitekaartje van dit model.
Reacties (0)