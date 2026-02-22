Review: Bluetti Elite 100 V2 power station met 200W zonnepaneel

Dit is de Bluetti Elite 100 V2

De Bluetti Elite 100 V2 is een power station met een capaciteit van 1.024 Wh (watt-uur) dankzij een LiFePO4 (lithium ijzerfosfaat) batterij. Je haalt dus net iets meer dan 1 kWh uit dit apparaat. Dit model heeft een vermogen van continue 1800 Watt, lifting power van 2700 Watt met een piekvermogen van 3600 W. Dat piekvermogen is dus handig voor apparaten met motoren of compressoren, waardoor ook de opstartpiek opgevangen kan worden. Lifting power is wellicht wat minder interessant, maar iets wat fabrikanten graag aangeven. Dit werkt voor apparaten waarbij de omvormer de output forceert, maar hij krijgt dan geen 230V meer. Werkt ook niet voor alle apparaten, maar voor een waterkoker niet relevant. Die werkt dan gewoon langzamer. Dit houdt een power station langer vol dan het piekvermogen, dat echt voor een opstartpiek is.

Aan de voorkant zien we diverse aansluitingen. Zo zijn er twee gewone stopcontacten (230V, 1800W), twee USB-A-poorten (15W), twee USB-C-poorten (140W en 100W), een 12V-aansluiting (12V/10A) en twee DC5521-poorten. Die laatste twee zijn wat minder gebruikelijk. Ik heb hier toevallig een gitaarpedaal liggen met een dergelijke aansluiting, maar handiger is wellicht dat je er verlengstukjes voor kunt krijgen om twee extra 12V-aansluitingen te hebben. Dat maakt dit power station ideaal voor een camper of boot, waarbij je naast je 12V-koelkastje ook je 12V-verlichting en je 12V-televisie kunt aansluiten.

Het power station heeft een display voorop waar je alle informatie over capaciteit en verbruik kunt vinden. Ook is daar de Bluetti-app om firmware te downloaden, instellingen te wijzigen en meer inzicht in het verbruik te krijgen. Je kunt dit model volgens Bluetti meer dan 4.000 keer opladen en ontladen. Dit staat gelijk aan tien jaar gebruik. Opladen kan gewoon via het stopcontact (80 procent binnen 45 minuten), via je auto (12V) en via zonnepanelen. Dit model ondersteunt opladen middels zonnepanelen tot maar liefst 1000W. Ons reviewmodel komt met een 200W-zonnepaneel. Opladen en gebruiken kan tegelijk. Het Bluetti Elite 100 V2 power station ondersteunt UPS (Uninterruptible Power Supply) en levert binnen 10ms backup power bij stroomuitval om apparaten draaiende te houden. Het geluidsniveau bij gebruik is 30 decibel en Bluetti levert vijf jaar garantie op de Elite 100 V2. De prijs bedraagt 599 euro via de website van Bluetti. Deze prijs is in lijn met veel andere power stations met deze capaciteit, maar staat wel in schril contrast met de Verenigde Staten. Daar koop je dit apparaat voor 399 dollar en dat is een groot verschil. Het ook geteste zonnepaneel Bluetti PV200 heeft een adviesprijs van 479 euro, maar zien we op het moment van schrijven online ook voor 299 euro.