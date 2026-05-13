Homey lanceert smarthome-app voor televisies en autoschermen

13 mei 2026
Ontwikkelaar Athom heeft zijn Homey smarthome-app geoptimaliseerd voor grote schermen. De applicatie is vanaf nu beschikbaar voor televisies die draaien op Android TV en webOS van LG. Daarnaast introduceert het bedrijf een webversie, waarmee het systeem onder andere vanuit de auto bediend kan worden.

Met deze stap wil Homey de bediening van aangesloten apparaten toegankelijker maken op apparaten die al in huis of onderweg aanwezig zijn. De functies van de nieuwe interface zijn gelijk aan die van de reguliere smartphone-app, maar de vormgeving en navigatie zijn aangepast voor het gebruik met een afstandsbediening of een groter display.

Ondersteuning voor televisies en browsers

De applicatie is direct te downloaden binnen het Android TV-ecosysteem. Daarnaast is er een specifieke variant uitgebracht voor webOS, het platform dat wordt gebruikt op smart-tv’s van LG (ondersteund op modellen vanaf bouwjaar 2021). De integratie met LG volgt logisch uit de bedrijfstructuur, aangezien LG grotendeels eigenaar is van Athom, het moederbedrijf achter Homey.

Voor apparaten die geen eigen app-store ondersteunen, is er een universele webversie ontwikkeld. Via deze browserversie behouden gebruikers toegang tot hun volledige smarthome-installatie. De vernieuwing is compatibel met het gehele Homey-productaanbod, waaronder Homey Cloud, Homey Pro (mini) en de Self-Hoster Server.

Bediening vanuit de auto

De beschikbaarheid van de webapp opent ook mogelijkheden voor het gebruik onderweg. Homey meldt dat de interface hierdoor functioneert op de informatieschermen van bepaalde voertuigen, zoals die van Tesla.

Wanneer toepassingen zoals een toegangspoort, garagedeur of buitenverlichting zijn gekoppeld aan het thuissysteem, kunnen deze hiermee rechtstreeks vanuit de auto worden aangestuurd bij het aanrijden.

Beschikbaarheid

De applicaties voor Android TV en webOS zijn per direct beschikbaar in de respectievelijke app-stores. De webversie is toegankelijk via de browser voor alle actuele Homey-gebruikers. Er worden geen extra abonnementskosten gerekend voor het gebruik van de nieuwe interfaces.

